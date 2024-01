Estudo mostra como uma caminhada rápida 10 minutos pode reduzir o desejo de parar de fumar

A- A+

Muitas pessoas aproveitam o começo do ano para deixar de lado algumas atitudes que não são consideradas saudáveis, como parar de fumar. Pesquisadores da Universidade de Innsbruck, na Áustria, descobriram que uma caminhada rápida de 10 minutos dentro ou fora de uma academia, pode ser a chave para reduzir os desejos e os sintomas de abstinência, bem como melhorar o bem-estar.

“Existem vários estudos sobre o efeito de sessões de exercícios em ambientes fechados em fumantes temporariamente abstinentes, o nosso é o primeiro a incluir atividades ao ar livre”, disse Stefanie Schöttl, autora principal do estudo.

O estudo separou 16 fumantes em três grupos. O primeiro realizou uma cmainhada rápida de 10 minutos ao ar livre, o segundo fez o mesmo em uma esteira e no terceiro, os participantes permaneceram sentados por 10 minutos. Todos foram proibidos de fumar durante a noite toda.

Eles também tiveram que relatar seus desejos, sintomas de abstinência e humor antes, durante e depois dessas intervenções, bem como na próxima vez que fumaram um cigarro.

Em comparação com aqueles que permaneceram sentados, os pesquisadores descobriram que sessões curtas de exercícios internos e externos reduziram significativamente os desejos e os sintomas de abstinência do cigarro. Porém, os resultados foram durante as sessões, não houve diferenças significativas entre os grupos 20 minutos depois.

“Outra diferença – embora não significativa – entre as sessões de exercício fora ou dentro de algum lugar foi o tempo que passa antes do próximo cigarro”, disse Schöttl, o grupo que fez a caminhada do lado de dentro de algum lugar levou 17 minutos para acender outro cigarro, enquanto o grupo outdoor, levou 26.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que mais estudos devem ser feitos para investigar quais elementos estavam agindo para reduzir os desejos e os sintomas de abstinência.

