Banho Recife promove cidadania nas ruas da RMR

Criada há cinco anos, a iniciativa Banho de Cidadania Recife segue transformando a vida de milhares de pessoas por meio da promoção da dignidade. Responsável por realizar cerca de mil atendimentos por mês, o projeto social atua em diversos municípios do estado, com foco na Região Metropolitana do Recife, oferecendo atendimento odontológico, doação de alimentos, roupas e banho para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesta quarta-feira (30), o ônibus que reúne toda a estrutura necessária para as ações foi estacionado na Praça do Carmo, em Olinda. No local, moradores da região e pessoas em situação de rua puderam se beneficiar da ação.

De acordo com o diretor presidente do projeto, Cassiano Silva, os pontos onde o veículo adaptado estaciona são escolhidos de forma estratégica com base no quantitativo de pessoas em situação de rua na região ou pela indicação de outros voluntários. “Às vezes alguém me liga contando da necessidade de determinado lugar e vamos atrás”, comenta.

Durante os últimos anos, mais de 46 mil pessoas foram atendidas diretamente pelo projeto que já alcançou diversas cidades. “Realizamos ações no Centro do Recife, no mercado da Encruzilhada e até mesmo em Gravatá e João Pessoa. As pessoas vão pedindo e nós chegamos”, afirma.

Para viabilizar a ação, alguns preparativos são fundamentais. Segundo Cassiano, entre outros pontos, é preciso mapear a parte de segurança e estrutura, que inclui o fornecimento de água e energia elétrica. “Chegamos um dia antes e abastecemos o ônibus. Também pegamos os medicamentos por conta do atendimento odontológico e em seguida vem a roupa, toalhas, cafés e todo o restante”, completa Cassiano.

Todo o trabalho é realizado de forma voluntária e tem como objetivo auxiliar na promoção da cidadania. Em dias de ação, cerca de 20 pessoas participam do trabalho. No total, o Banho de Cidadania Recife reúne 120 voluntários.

Entre os participantes do projeto está a dentista Birrara Bruce, de 25 anos, que conheceu a ação por meio do pai.

“Ele me convidou para vir e participei pela primeira vez neste mês, numa ação em Gravatá. Conseguimos atender uma comunidade carente de lá e fizemos uma participação bem legal. Achei interessante e peguei gosto. A gente quer cuidar do próximo”.

Para ela, essa é a principal motivação para participar da iniciativa que, nesta quarta, promoveu o atendimento odontológico às crianças. “Nós sabemos que existe a necessidade da população em ter um cuidado e um atendimento humanizado. Para mim é um privilégio participar”.

A dona de casa Nilda Ribeiro, 46 anos, que mora nas proximidades da Praça do Carmo, foi uma das beneficiárias da ação.

“Todo mês eles vem e a gente ficou sabendo pelas redes sociais que ia ser hoje. É de muita ajuda porque esse é um momento que a gente pega esse kit para levar para casa uma comida. Também tomo banho aqui porque gosto. Valorizo muito esse trabalho”.

A mesma opinião é compartilhada por Nanci Francydeise, de 35 anos, que também aproveitou a chegada do ônibus do Banho Recife para realizar a higiene pessoal e receber doações dos voluntários.

“Essa é a primeira vez. Fiquei sabendo e vim correndo. Eu sou desempregada, mãe de três filhos. A gente vem para cá porque não tem auxílio para suprir as necessidades dentro de casa. As pessoas precisam desse carinho e amor. Agradeço muito aos que lembram da gente”, completa.

Aos 45 anos, Paula Cristina ficou sabendo da chegada do ônibus por amigas e aproveitou a oportunidade para levar os filhos para o atendimento odontológico. “As vezes é muito difícil de conseguir. Passei quatro anos tentando para a minha filha e nada, não conseguia nem agendar. Quando fiquei sabendo trouxe meus filhos correndo. Aqui é bom porque a gente sabe que eles vão ser atendidos no mesmo dia, não tem perigo de acontecer alguma coisa e a consulta ser cancelada”.

