Fazendo o bem Banho Recife realiza ação de Dia das Crianças em parceria com o Consulado Chinês nesta quarta (11) A partir das 18h, o ônibus itinerante vai percorrer as ruas da cidade

Em homenagem ao Dia das Crianças, o Banho de Cidadania Recife, organização sem fins lucrativos realizou, na manhã desta quarta (11), uma ação de doação de mil brinquedos para crianças em situação de rua, na Praça do Pilar, localizado no Bairro do Recife. O evento acontece em parceria com o Consulado Geral da China na capital pernambucana, que doou metade dos materiais para o grupo.

"É a festa das crianças. E essas crianças muitas vezes são esquecidas. A maioria vive em situação de rua, não tem um brinquedo, e o Banho Recife, através do Consulado Chinês, está proporcionando esse dia maravilhoso para essa criançada", pontua César Guerra, idealizador do Banho de Cidadania Recife.

Além dos presentes para as crianças, o Banho de Cidadania Recife vai percorrer a cidade nesta quarta (11) com seu ônibus, oferecendo uma estrutura com dois banheiros completamente equipados para que as pessoas possam tomar seus banhos de maneira privada. A ação conta também com atendimento com dentistas e médicos.

"Eu tenho sete filhos e realmente não tenho condições de comprar presente para todos. Então, eu agradeço muito. Que eles continuem fazendo essa ação comunitária maravilhosa, porque nem todas as mães tem condições de dar um presente ao filho", disse Maria da Conceição, moradora da comuidade do Pilar.

A partir das 18h, o ônibus itinerante estará no Largo da Encruzilhada, segue para o Carmo, em Olinda, depois vai para a Pracinha de Boa Viagem e encerra o trajeto às 22h, na Rua do Imperador.

"A Associação da Comunidade Chinesa do Recife está há três anos em parceria com o Banho Recife fazendo o Dia das Crianças, doando brinquedos e roupas, porque o coração não tem país. Ficamos felizes em ajudar. Feliz Dia das Crianças", diz Lu Gongrong, presidente da Associação da Comunidade Chinesa do Recife (ACCRB).

Ajuda e doação

O Banho de Cidadania Recife continua realizando o atendimento, mas necessita de doações para sobreviver, principalmente para a compra de equipamentos odontológicos, que são caros. Quem desejar contribuir pode realizar transferências via Pix através da chave 43782860000137 (CNPJ). Para conhecer e acompanhar o trabalho da organização, também é possível encontrá-los nas redes sociais a partir do seu perfil oficial do Instagram (@banhorecife).

