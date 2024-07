A- A+

FAMOSOS Banquetes, políticos, celebridades: o casamento do filho do homem mais rico da Ásia; veja imagens O filho mais novo de Mukesh Ambani, Anant, e sua noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, iniciaram a festa de casamento nessa sexta-feira (12) em uma cerimônia hindu de três dias

Após meses de festas e vários eventos, o homem mais rico da Ásia, o magnata indiano Mukesh Ambani, celebra neste fim de semana a cerimônia definitiva do casamento de seu filho, uma demonstração de riqueza e poder em um país que registra crescimento rápido e enfrenta enormes desigualdades.

O filho mais novo de Ambani, Anant, e sua noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, iniciaram a festa de de casamento nessa sexta-feira (12) em uma cerimônia hindu de três dias em Mumbai, a capital financeira da Índia.

As celebrações pré-casamento já incluíram uma festa de gala de três dias em março para 1.500 convidados no estado de Gujarat, um cruzeiro para 1.200 convidados no Mediterrâneo, um templo hindu construído especialmente para a ocasião e shows de Rihanna, Backstreet Boys e Justin Bieber.

As comemorações deste fim de semana contarão com a chegada de celebridades, políticos e empresários a Mumbai.

Kim e Khloé Kardashian, famosas pela influência nas redes sociais e por transmitirem suas vidas em reality shows, chegaram ao evento nesta sexta-feira e publicaram fotos no Instagram.

Dois ex-primeiros-ministros britânicos, o conservador Boris Johnson e o trabalhista Tony Blair, também foram vistos no aeroporto de Mumbai antes do início das celebrações.

Este não é o primeiro casamento organizado por aquele que os críticos chamam de "marajá dos tempos modernos" e que herdou uma próspera empresa industrial de petróleo, gás e petroquímica.

Em 2017, Ambani organizou uma cerimônia similar para sua filha, o casamento mais caro celebrado até hoje na Índia, que supostamente custou 100 milhões de dólares (544 milhões de reais na cotação atual) e que teve uma apresentação da cantora americana Beyoncé.

A suntuosidade do evento provocou críticas devido ao contraste com a pobreza que existe no país, o mais populoso do mundo.

A Índia é uma das economias de crescimento mais rápido no planeta, mas a renda nacional per capita é de apenas 1.174 dólares (6.380 reais) e milhões de pessoas sofrem com a fome.

11ª pessoa mais rica do mundo

Ambani, 67 anos, preside a Reliance Industries, a empresa com maior capitalização de mercado na Índia.



Mukesh Ambani com a esposa, Nita Ambani, e o filho Anant - Foto: AFP

O magnata, nascido em 1957 e criado em Mumbai, possui uma fortuna avaliada em 123 bilhões de dólares (669 bilhões de reais) e é a 11ª pessoa mais rica do planeta, segundo a lista da revista Forbes.

Ambani é um grande aliado do líder nacionalista hindu Narendra Modi, reeleito em junho como primeiro-ministro do país para o terceiro mandato.

O empresário passou as últimas décadas transformando o grupo petroquímico que herdou em um império mundial, com negócios lucrativos no setor de varejo, nas telecomunicações e em uma equipe de críquete.

Radhika Merchant, a noiva de Anant Ambani, é filha de magnatas da indústria farmacêutica.

Seus vestidos incluem designs personalizados das marcas Versace, Dolce & Gabbana e Yves Saint Laurent, informou a revista Vogue.

Uma roupa da noiva tem a estampa de uma carta de amor do noivo, segundo a revista. "Quero poder mostrar aos meus filhos e netos e dizer: 'Assim era o nosso amor'", declarou.

Rihanna, Zuckerberg, Ivanka Trump

As celebrações pré-nupciais começaram em março com uma festa de gala de três dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Os convidados incluíram o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a filha do ex-presidente americano Donald Trump, Ivanka.

A cantora Rihanna fez um show durante o evento, sua primeira apresentação desde o Super Bowl do ano passado. O ilusionista David Blaine também fez um show de mágica.

As festividades também incluíram uma visita ao "centro de resgate de animais" da família Ambani, que abriga mamíferos exóticos, e a um complexo de templos hindus construído especialmente para a ocasião.

A segunda etapa, em junho, incluiu um cruzeiro de quatro dias pelo Mediterrâneo com 1.200 invitados, informou Merchant a Vogue.

A cantora Katy Perry se apresentou em um baile de máscaras em um castelo francês em Cannes. O grupo Backstreet Boys, o rapper americano Pitbull e o DJ David Guetta também animaram a noite.

O cruzeiro terminou na cidade italiana de Portofino, onde o tenor Andrea Bocelli fez uma serenata na praça da cidade.

