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JUSTIÇA Bar em Olinda é condenado a pagar R$ 8 mil por poluição sonora que afetou criança com deficiência A decisão foi proferida na última sexta-feira (6) pelo juiz Marcos Antonio Tenório, da 6ª Vara Cível da Comarca de Olinda

Um bar em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), foi condenado a pagar R$ 8 mil em danos morais a uma família por barulho excessivo que afetava uma criança com deficiência nas proximidades. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) não informou o nome do estabelecimento.

A decisão foi proferida na última sexta-feira (6) pelo juiz Marcos Antonio Tenório, da 6ª Vara Cível da Comarca de Olinda. Além da condenação, ficou definido que o proprietário do bar não produza ruídos acima dos limites legais, "inclusive por meio de equipamentos de som ou em decorrência do comportamento dos frequentadores do estabelecimento".



"Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 500 por ocorrência", completou o TJPE, em comunicado enviado à imprensa.

Conforme consta nos autos do processo, segundo o TJPE, a criança, que tem paralisia cerebral e epilepsia, reside com a família em um imóvel vizinho ao bar.

Os familiares relataram que o estabelecimento funcionava com "música em volume elevado, algazarras e ruídos que se estendiam pela madrugada, principalmente nos fins de semana e feriados". Isso provocava "episódios episódios de irritabilidade, choro inconsolável e privação de sono" do menor.

"A criança apresenta paralisia cerebral e epilepsia, condições que exigem cuidados contínuos e acompanhamento médico. Segundo a decisão, o laudo médico apresentado no processo também atestou a dependência de terceiros para a realização de atividades da vida civil", destacou o TJPE.

'Prejuízo à saúde e ao bem-estar'

Quando fundamentou a sentença, o juiz explicou que, por não haver uma contestação do bar, foi presumido que as denúncias eram verdadeiras. O magistrado também destacou que as provas reunidas demonstraram os prejuízos gerados pelo barulho.

“Esse quadro probatório, somado à presunção decorrente da revelia, autoriza concluir pela efetiva emissão de ruídos em volume incompatível com os limites legais, em prejuízo direto à saúde e ao bem-estar da criança”, afirmou.

Para o juiz, a situação caracteriza "uso nocivo da propriedade, uma vez que o direito de exploração de uma atividade comercial não pode prejudicar a saúde, a segurança e o sossego dos moradores vizinhos". Foi ressaltada também que a exploração do estabelecimento com emissão sonora excessiva e prolongada, inclusive no período noturno e nos fins de semana, viola os parâmetros estabelecidos pela legislação que regulamenta a poluição sonora.

“A circunstância de a vítima ser criança com deficiência agrava a reprovabilidade da conduta e impõe interpretação orientada pela doutrina da proteção integral”, disse o magistrado.

“A poluição sonora contínua, ao desencadear crises de irritabilidade, episódios de choro inconsolável e privação de sono em criança já acometida de paralisia cerebral e epilepsia, representa lesão que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera existencial da vítima”, concluiu.



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