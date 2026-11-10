A- A+

Barulho excessivo Bar em Olinda é condenado por poluição sonora que afetava criança com deficiência

O proprietário de um bar em Olinda foi condenado a pagar uma multa de R$ 8 mil, após reclamações de uma família, residente nas proximidades, após o barulho excessivo afetar uma criança com deficiência.

A decisão foi proferida na última sexta-feira (6), pelo juiz Marcos Antonio Tenório, da 6ª Vara Cível da Comarca do município, que reconheceu o direito à reparação por danos morais.

De acordo com os autos, a família relatou que o funcionamento do bar, com música em volume elevado e ruídos, se estendiam pela madrugada, principalmente nos fins de semana e feriados, provocando episódios de irritabilidade, choro inconsolável e privação de sono.

A criança apresenta paralisia cerebral e epilepsia e, segundo a decisão, o laudo médico apresentado no processo também atestou a dependência de terceiros para a realização de atividades da vida civil.

Na análise do caso, o juiz considerou que as provas documentais confirmaram a proximidade entre a residência da família e o estabelecimento comercial, além da ausência de estrutura de isolamento acústico voltada para a área externa.

O TJPE comunicou que entre os aspectos considerados pelo juiz estava o fato de o proprietário não ter apresentado contestação. Ao fundamentar a sentença, o magistrado explicou que "a ausência de contestação permite presumir verdadeiros os fatos apresentados pela parte autora".

Com a determinação, o estabelecimento deverá se adaptar aos limites de emissão de ruídos previstos na Lei Municipal nº 5.455/2005.

O magistrado também determinou que o proprietário se abstenha de produzir ruídos acima dos limites legais, inclusive por meio de equipamentos de som ou em decorrência do comportamento dos frequentadores do estabelecimento. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 500 por ocorrência.

Segundo o juiz Marcos Antonio Tenório, os efeitos da poluição sonora ultrapassaram os limites de um aborrecimento cotidiano.

“A poluição sonora contínua, ao desencadear crises de irritabilidade, episódios de choro inconsolável e privação de sono em criança já acometida de paralisia cerebral e epilepsia, representa lesão que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera existencial da vítima”, concluiu.

Veja também