Poucos dias após descobrir furto de energia em um supermercado, a Neoenergia Pernambuco identificou um novo caso também na Zona Sul do Recife. Bar no bairro do Pina desviou 162.000 KWh, quantidade suficiente para abastecer quase 1.350 residências por 30 dias segundo cálculos da companhia.



A descoberta foi confirmada após a Neoenergia inspecionar o local e constatar que o bar consumia energia sem passar pelo medidor. A inspeção foi realizada depois que a área de inteligência da empresa apontou a possibilidade de inconsistência na medição do imóvel. A distribuidora que o fornececimento foi normalizado e que fará a cobrança de toda a energia não medida do bar.

“ Irregularidades como essa prejudicam toda a sociedade, podem causar acidentes e impactam diretamente no valor da conta de todos os consumidores de energia, por isso é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de ação criminosa”, relata o supervisor de Recuperação de Receita da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

O furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.



Denúncia

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco, por meio do 116, e fazer a denúncia. Não precisa se identificar.

