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BRASIL Barbárie no Rio: ciclista foi submetido a espancamento intenso e repetido, revela análise de laudo Exame mostra que vítima sofreu impacto das agressões em quase todo o corpo: entre as partes atingidas estão o tronco, membros, costas, abdômen, glúteo, baço, rim e cabeça

Uma análise do resultado do laudo cadavérico do ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, feita a pedido de O Globo por Nélson Massini, professor de Medicina Legal, revela a violência e a intensidade das agressões a que a vítima foi submetida durante os nove minutos em que foi espancada com chutes, socos e 63 pauladas, na noite do último dia 11, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Segundo Massini, o exame mostra que o jovem foi submetido a um espancamento intenso e repetido, que causou, entre outras coisas, fraturas dos dois lados do crânio.

A causa da morte apontada no laudo foi hemorragia interna, traumatismo cranioencefálico, lesão do baço e lesão no rim esquerdo, produzidas por ação contundente. O exame mostra que o ciclista sofreu impacto das agressões em quase todo o corpo: entre as partes atingidas estão o tronco, membros, costas, abdômen, glúteo, baço, rim e cabeça. Segundo Nelson Massini, os golpes tiveram força suficiente para fragmentar o crânio, provocar hemorragias intracranianas, lesionar o cérebro e romper o baço.

De acordo com a avaliação do professor, a necrópsia, sozinha, não permite estabelecer por quanto tempo a vítima permaneceu consciente nem medir a dimensão do sofrimento a que foi submetida. Porém, a extensão e a distribuição das lesões revelam a brutalidade da agressão sofrida.





Segundo o perito, o laudo revela que as lesões mais graves estavam na cabeça e no abdome da vítima. Na primeira parte citada, os impactos provocaram fraturas dos dois lados do crânio, sangramento dentro da cavidade craniana, contusão cerebral e edema. Já no outro órgão, houve ruptura do baço com hemorragia interna, além de sangramento do rim esquerdo. Segundo Massini, esses achados explicam a morte por traumatismo cranioencefálico associado à perda de sangue causada pelas lesões internas.

Ainda de acordo com o professor de medicina legal, as marcas lineares encontradas no corpo são compatíveis com um instrumento alongado. O porrete registrado nas imagens pode explicar parte delas, mas o laudo não permite atribuir cada ferimento a um golpe específico.

Cláudio Rafael Landeiro Moreira foi espancado ao ser confundido com um ladrão de bicicletas. Portador de problemas cognitivos por conta de uma queda sofrida na infância, o ciclista foi agredido pelo segurança Davi Santos Machado e pelos entregadores de aplicativo Felipe Eduardo dos Santos Silva e Aílton José da Silva. Um segundo segurança, identificado como Jorge Luiz Ricardo Dias, é suspeito de participar indiretamente do crime, sendo apontado como responsável por pegar a bicicleta usada por Cláudio, que pertence à irmã da vítima.

Os quatro citados já estão presos temporariamente por força de mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Além deles, a 12ª DP (Copacabana), unidade encarregada de investigar o caso, tenta identificar um quinto suspeito de envolvimento no espancamento.

Ele é um homem de casaco cinza com listras que aparece em um vídeo de uma câmera de segurança quando a vítima já estava sendo espancada pelo segurança Davi Santos Machado e pelos entregadores Felipe Eduardo dos Santos Silva e Aílton José da Silva, na Rua Felipe Oliveira, em Copacabana. Além deste último, os policiais identificaram ainda uma funcionária que teria feito a entrega de um porrete para o segurança Davi Machado, um homem que teria sido responsável pela contratação dos seguranças e uma outra pessoa que aparece em um vídeo assistindo às agressões. Todos deverão ser ouvidos pela polícia.

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