Ásia Barbie e Blackpink causam tensões geopolíticas entre China e Sudeste Asiático; entenda Motivo do imbróglio são disputas territoriais em áreas contestadas do Mar do Sul da China; mapa que aparece no filme supostamente retrata reivindicações chinesas

De todo o leque de coisas capazes de acirrar as tensões em uma região com potencial para ser palco de uma guerra entre superpotências globais, o filme "Barbie" não era uma aposta óbvia. Ainda assim, cá estamos.

Mais cedo nesta semana, as autoridades vietnamitas vetaram a produção dirigida por Greta Gerwig, que estreia dia 20 de julho no Brasil. O catalisador foi o que Ho Chi Minh disse ser um mapa chinês do Mar do Sul da China, onde as nações vizinhas são adversárias em suas reivindicações territoriais.

As Filipinas, outro país do Sudeste Asiático com quem Pequim tem disputas territoriais na região, pondera se banirá ou não o filme, uma das estreias mais aguardadas do ano com seu elenco multiestrelado. Na quinta-feira, o Vietnã disse que investiga também um mapa do Mar do Sul da China no site de uma empresa que promove o grupo Blackpink, fenômeno mundial do K-pop que irá se apresentar em Hanói neste mês.

As medidas contundentes contra uma produção cultural aparentemente inofensiva pode parecer uma reação exagerada à primeira vista. Mas as respostas fazem mais sentido quando os contextos históricos e políticos do imbróglio também são levados em conta.

Qual é o problema do Vietnã com 'Barbie'?

O chefe do Departamento de Cinema do Vietnã, Vi Kien Thanh, disse na segunda-feira que o filme da Warner Bros. não seria lançado no país devido a uma cena que inclui a chamada Linha das Nove Raias. Ela consta em mapas e documentos oficiais chineses, indicando que partes contestadas do Mar do Sul da China pertencem a Pequim.

A autoridade vietnamita não disse especificamente qual trecho foi razão do descontentamento, mas vários comentaristas apontam para uma cena em que a Barbie, interpretada pela australiana Margot Robbie, aparece em frente a um mapa-múndi estilizado. A Linha das Nove Raias aparece bem distante da Ásia na gravura, em um aparente painel atrás da protagonista.

Se o mapa em questão for mesmo o responsável pelo incômodo, Bill Hayton, autor de livros sobre o Vietnã e o Mar do Sul da China, disse:

— Eu realmente não consigo entender qual é o motivo do alvoroço — afirmou. — O mapa do filme aparenta não ter nenhuma relação com um mapa de verdade (...). Parece que os censores estão tentando demonstrar ao regime seu patriotismo e utilidade.

A Chancelaria vietnamita não respondeu ao pedido de comentário do New York Times, nem a Warner Bros. À agência de notícias Reuters, contudo, o estúdio americano disse na quinta que o mapa que aparece em "Barbie" é um desenho "infantil" que não carrega qualquer intenção ou significado secundário.

Por que o Mar do Sul da China é importante para o Vietnã?

China e Vietnã são vizinhos com uma relação extraordinariamente complexa. Por um lado, ambos são comandados por um Partido Comunista, o que os faz serem aliados ideológicos. Também são importantes parceiros comerciais e dividem uma fronteira de quase 1,3 mil km.

Ainda assim, a China ocupou o Vietnã por um milênio, e o invadiu tão recentemente quanto 1979. Sob o mandato do presidente Xi Jinping, Pequim construiu postos militares em ilhas contestadas no Mar do Sul da China. Rejeitou também a sentença emitida por um tribunal internacional em 2016 favorável às Filipinas, afirmando que as reivindicações de soberania chinesas na região não têm embasamento jurídico.

O Mar do Sul da China, em particular, é um tópico tão sensível que o Vietnã e a China chegaram perigosamente perto de um conflito na região em 2014, após uma companhia chinesa instalar uma plataforma de petróleo em áreas disputadas nos arredores da costa vietnamita.

A situação gera um temor entre muitos vietnamitas que a China algum dia pode começar uma guerra pelo controle da região, que Ho Chi Mihn chama de Mar do Leste. Tais preocupações foram importantes para que o Vietnã intensificasse seus esforços para construir laços mais fortes com os Estados Unidos e outros países, equilibrando sua relação com os chineses.

O veto à 'Barbie' parece seguir um padrão

A censura vietnamita parece ter banido ou alterado vários outros filmes que mostram áreas disputadas como pertencentes à China. Entre eles, "Podres de Ricos" (2018), "Uncharted: Fora do Mapa" (2022) e a animação "Abominável" (2019).

Por que Blackpink e as Filipinas estão envolvidos?

As Filipinas avaliam banir 'Barbie' antes de seu lançamento, que no país está previsto para 19 de julho, com autoridades afirmando nesta semana que a produção estava sob análise. Um senador, Francis Tolentino, disse que exibi-lo seria prejudicial para a soberania nacional.

Separadamente, autoridades vietnamitas também afirmaram nesta semana que o Ministério da Cultura local tentava averiguar se empresa organizadora do show do Blackpink em Hanói, sediada na China, apoia a Linha das Nove Raias. A companhia, a iMe, pediu desculpas por mostrar um mapa com a controversa divisão em seu site, segundo a imprensa local.

A página estava inacessível nesta sexta e a filial coreana da empresa, assim como a produtora do grupo musical, a YG Entertainment, não responderam aos pedidos de comentário da reportagem. Até o momento, os dois shows do fenômeno do K-pop no Estádio Nacional de Hanói, marcados para o fim do mês, estão mantidos.

Qual é a opinião na China e no Vietnã?

O veto à "Barbie" foi amplamente discutido na China nesta semana, após Pequim criticar na terça, por meio de sua Chancelaria, o Vietnã por associar o Mar do Sul da China a uma "troca cultural normal". Nas redes sociais, muitos adotaram tom de desdém para lidar com o imbróglio, afirmando que Hollywood sempre dará primazia à China sobre o Vietnã.

Paralelamente analistas vietnamitas disseram em entrevistas nesta semana que a postura do governo é consistente com esforços anteriores para proteger a soberania nacional no mar. Afirmam também que é, em parte, um reflexo da sensibilidade do Partido Comunista local a críticas domésticas sobre suas políticas para a China.

O banimento, argumentam também os especialistas, foi bem-sucedido, pois fez com que a mídia internacional voltasse a pautar as reivindicações territoriais vietnamitas.

