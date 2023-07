Barbie: personal de famosos dá dicas de como ter o 'pé de boneca' que viralizou nas redes

A- A+

Previsto para estrear no dia 20 de julho, o filme da Barbie já tem causado frenesi nos amantes da boneca, porém, outro detalhe que tem chamado atenção dos fãs são os pés lisos e delicados da atriz Margot Robbie. No trailer da produção podemos vê-los logo nos primeiros cinco segundos de vídeo.

A atriz tira os pés do salto, porém eles ainda aparecem arqueados, com os dedos apontando para frente e levemente para cima, como se estivesse usando um salto invisível. Nas redes sociais, não faltou elogios aos pés “perfeitos” de Robbie, como muitos escreviam.

Mas é possível ter um “pé de boneca” como o da atriz? Matt Roberts, personal trainer de nomes como Adele, Naomi Campbell e Guru fitness de Madonna, disse que sim e forneceu algumas dicas de como as pessoas podem ter um pé mais forte e desenhado.

Segundo o profissional, usar sapatos podem deixar os pés “preguiçosos”, ou seja, andar descalço o máximo de tempo que conseguir é a primeira e principal dica. “Precisamos estimular os músculos do arco do pé para garantir que eles não enfraqueçam e colapsem, pois o uso de sapatos fornece suporte e assistência fáceis”, disse ele.

Outra dica é exercitar os arcos do membro. Para isso é necessário sentar com os pés descalços, pegar uma toalha e colocá-la no chão. Em seguida, tente amassar a toalha sob o pé puxando os dedos dos pés em sua direção. "Imagine se você tivesse as mãos espalmadas em uma superfície e as apertasse contraindo as palmas das mãos, é o mesmo, mas usando as solas dos pés”, explicou o personal.

Segundo Roberts, o exercício deve ser repetido diversas vezes até sentir um leve cansaço. Ao começar a incomodar, é necessário relaxar o pé e esticá-lo, como se estivesse alongando o membro. O personal também afirma que outra dica é massagear os arcos dos pés, manualmente ou usando uma pequena bola de tênis, para apoiar e realizar movimentos circulares ao redor do arco.

Praticar pegar objetos com os dedos dos pés e exercitar as panturrilhas também pode ajudá-lo a fortalecer os pés, bem como levantamentos e flexões nos dedos dos pés.

Para fazer esse movimento, sente-se ou fique em pé e, em seguida, levante os dedos dos pés, mantendo os calcanhares no chão. Faça de 15 a 20 repetições por série, e com o tempo, pode aumentar gradualmente o número de repetições. Em seguida, tente espalhar os dedos dos pés o mais longe possível e relaxe-os antes de repetir.

O personal trainer lembra que cada pessoa é única e os resultados variam dependendo do seu nível de condicionamento físico.

Segredo de Margot Robbie

A diretora do filme, Greta Gerwig, disse recentemente em entrevista ao programa de TV australiano The Project, o motivo pelo qual não preferiu usar imagens criadas em computador nos pés da boneca. "Ela [Margot] tem os pés mais bonitos. Ela tem esses lindos pés de dançarina”.

A atriz também comentou sobre o sucesso da cena e revelou que não teve efeitos especiais para ela permanecer na ponta dos dedos. Ela precisou se segurar em uma barra para ficar resistente na posição e que fitas adesivas foram coladas no sapato para que eles ficassem parados.

“Não há efeitos especiais, você ficaria surpreso com o quão poucos [efeitos especiais] existem neste filme, na verdade. Colocamos fita dupla-face no chão para que meus sapatos ficassem parados”, disse.

E, claro, ela também revelou que precisou marcar uma hora na pedicure momentos antes da cena ser filmada.

Veja o trailer e a famosa cena dos pés:

