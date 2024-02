A- A+

MUNDO Barcelona e região metropolitana entram em estado de emergência devido a seca O episódio de seca prolongada que afeta a Catalunha se estende também a outras regiões como a Andaluzia, no sul do país

O governo regional da Catalunha declarou, nesta quinta-feira (1º), estado de emergência em Barcelona e sua região metropolitana devido a uma seca histórica que atinge grande parte desta região do nordeste espanhol, que deixou suas reservas hídricas em níveis críticos.

Esta decisão, anunciada pelo presidente do governo regional catalão, Pere Aragonès, implicará em novas restrições a partir de sexta-feira (2) para seis milhões de pessoas, sobretudo para usos relacionados à agricultura, pecuária e a indústria.

"A Catalunha está sofrendo a pior seca do último século, desde que se têm registros no âmbito pluviométrico não havíamos enfrentado uma seca tão longa e com tanta intensidade", afirmou Aragonès em uma coletiva de imprensa em Barcelona.

Leia também • Na Espanha, deputada com síndrome de Down quer mudar o olhar sobre sua condição • Agricultores europeus mantêm bloqueios na França e levam protestos à Espanha Com mais de três anos de chuvas abaixo do normal, as autoridades anunciaram estado de emergência nesta área — a mais populosa da região — pois o nível dos reservatórios, que acumulam água para uso nos meses mais secos, cairá de 16%, o que aconteceu nos últimos dias. Com mais de três anos de chuvas abaixo do normal, as autoridades anunciaram estado de emergência nesta área — a mais populosa da região — pois o nível dos reservatórios, que acumulam água para uso nos meses mais secos, cairá de 16%, o que aconteceu nos últimos dias.

A primeira fase do estado de emergência, das três previstas, determina um aumento das restrições sobretudo na irrigação do setor agrícola, que deverá ser restringida em 80%, a pecuária, em 50%, e a indústria, em 25%.

O limite de consumo permitido também será reduzido nos 202 municípios afetados, a maioria na província de Barcelona e no sul de Girona.

