TRAGÉDIA Barco com 86 migrantes naufraga perto da costa da Líbia; 61 estão desaparecidos Apenas 25 pessoas foram encontradas; causa do acidente teria sido as fortes ondas

Um barco com 86 migrantes naufragou perto da costa da Líbia neste, segundo o escritório da Organização Internacional para as Migrações (OIM). De acordo com as primeiras informações, apenas 25 pessoas conseguiram se salvar.

A causa do acidente teria sido as fortes ondas perto da costa noroeste da Líbia. Segundo a OIM, 61 pessoas que estavam embarcadas estão desaparecidas, provavelmente mortas.

Todos os resgatados foram transferidos para o centro de detenção Tariq Al Sekka, perto da capital Trípoli.





“Mais de 2.250 pessoas perderam a vida no Mediterrâneo Central este ano”, lamentou Flavio Di Giacomo, porta-voz da OIM para o Mediterrâneo, na rede social X.

“Este número dramático mostra que infelizmente não estamos a fazer o suficiente para salvar vidas em alto mar”, acrescentou.

A rota do Mediterrâneo Central, através da Líbia e da Tunísia, representa uma das principais rotas migratórias para chegar à Itália e, consequentemente, ao continente europeu.

