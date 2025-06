A- A+

MUNDO Barco de ajuda humanitária se aproxima de Gaza Embarcação conta com 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg

Um barco humanitário com 12 ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg, navegando perto da costa do Egito e se aproximando da Faixa de Gaza, devastada pela guerra e cercada por Israel, anunciaram neste sábado (7) os organizadores da viagem.

O "Madleen", um veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês), partiu no domingo da Sicília em direção a Gaza para fornecer ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense" imposto ao território palestino, que segundo a ONU está ameaçado pela fome.

“Estamos navegando ao longo da costa egípcia”, declarou à AFP a ativista alemã de direitos humanos Yasemin Acar. “Estamos todos bem”, acrescentou.

Em um comunicado publicado em Londres, o Comitê Internacional para Romper o Cerco a Gaza, uma organização que integra a FFC, informou que o embarque havia entrado nas águas do Egito, vizinho da Faixa de Gaza.

Qualquer interceptação do veleiro constituiria “uma violação flagrante do direito internacional humanitário”, afirmou o comitê, que informou estar em contato com instâncias jurídicas internacionais para garantir a segurança das pessoas a bordo.

A guerra na Faixa de Gaza começou após um ataque sem precedente em território israelense, executado em 7 de outubro de 2023 por membros do movimento islâmico palestino Hamas.

Em represália, Israel iniciou uma intervenção devastadora na Faixa de Gaza.

Em 2 de março, Israel impôs um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A Coalizão da Flotilha da Liberdade, fundada em 2010, é um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos que exige o fim do bloqueio à Faixa de Gaza por razões humanitárias e políticas.

O "Madleen" transporta "sucos de frutas, leite, arroz, conservas, barras de proteínas oferecidas a centenas de cidadãos de Catânia", escreveu a jornalista Andrea Legni, que está a bordo.

No início de maio, um barco da FFC que esperava de Malta rumou à Faixa de Gaza sofreu danos. Os ativistas disseram suspeitar de um ataque de drones israelenses.

