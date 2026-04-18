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guerra Barcos iranianos abrem fogo contra petroleiro no Estreito de Ormuz O capitão do petroleiro informou que havia sido interceptado a 37 quilômetros ao nordeste de Omã

Lanchas rápidas iranianas abriram fogo neste sábado (18) contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima, depois que o Exército do Irã anunciou o fechamento da rota de navegação.

O capitão do petroleiro informou que havia sido interceptado a 37 quilômetros ao nordeste de Omã por duas lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica.

Sem qualquer aviso por rádio, as embarcações "abriram fogo contra o petroleiro", indicou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido em um comunicado. A nota afirma que a tripulação está a salvo.

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