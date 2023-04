A- A+

Alimentação Barra de cereal, isotônico e salada: saiba quais alimentos podem dificultar a perda de peso Comidas e bebidas podem fornecer muitas calorias e compensar as que foram queimadas durante o exercício físico

Quando o assunto é emagrecimento, muitos tipos de alimentos estão proibidos do cardápio, como fastfoods, refrigerantes e doces. No entanto, há outros tipos de comidas e bebidas que até parecem "amigas", mas não contribuem em nada na perda de peso.

O emagrecimento está associado a uma equação que muitas pessoas sentem dificuldade em colocar em prática: défict calórico na ingestação associado a aumento de calorias queimadas na atividade física. Isso significa que você deve ingerir menos calorias e praticar atividades físicas que queimem calorias.

Veja abaixo alimentos e bebidas que você deve evitar.

Isotônicos

Atletas profissionais popularizaram o consumo de bebidas esportivas de cores vivas após um treino intenso. Mas para a pessoa média que se exercita mais casualmente, as desvantagens podem superar os benefícios.

O principal apelo de ingerir este tipo de líquido é restaurar os eletrólitos perdidos com o suor. Sódio e potássio são os principais eletrólitos que podem ser repostos. Embora pesquisas tenham mostrado que isso pode ajudar atletas de alta intensidade, eles são menos eficazes para alguém que faz exercícios mais curtos e de menor intensidade.

Beber uma garrafa inteira de isotônico pode gerar de 150 a 200 calorias. Se você queimar 100-200 calorias em um treino, uma bebida esportiva anularia totalmente essas calorias.

As bebidas esportivas podem ser ricas em açúcares adicionados e calorias. Consumidos após treinos não intensos, podem anular os benefícios do exercício

As bebidas esportivas podem ser ricas em açúcares adicionados e calorias. Embora os isotônicos contenham menos açúcar do que refrigerantes e bebidas energéticas, elas ainda contêm açúcares simples que podem anular os efeitos positivos de um treino.

Smoothies

Essas refeições rápidas podem ser ótimas para obter porções de frutas e vegetais, mas não garantem que sejam saudáveis. Os ingredientes que estão no smoothie é que ditam quão nutritivo ele é. Se você colocar uma banana e algumas colheres de sopa de manteiga de amendoim, por exemplo, os ingredientes menos nutritivos vão superar rapidamente os saudáveis.

Um smoothie com ingredientes como manteiga de amendoim, leite, banana e proteína em pó pode conter de 500 a 700 calorias, tirando uma grande parte do seu limite diário de calorias.

Considere preparar a bebida em casa com ingredientes como iogurte grego sem açúcar, manteiga de amêndoa, frutas vermelhas, espinafre e linhaça, aconselham nutricionistas.

Cereal

Preste atenção ao conteúdo de fibras e proteínas ao escolher uma caixa de cereal

Nem todos os cereais são criados iguais. Embora muitos cereais sejam boas fontes de nutrientes como ferro, ácido fólico e vitaminas do complexo B, eles nem sempre são a escolha mais saudável.

Variedades populares do alimento básico do café da manhã são extremamente carentes em termos de nutrientes vitais, como proteínas e fibras.

'Isso é essencialmente apenas carboidratos com adição de açúcar lá. Com a falta de proteína e gordura saudável, isso não vai mantê-lo satisfeito”, disse Williams.

As opções com alto teor de fibras são menos propensas a conter açúcares adicionados e são menos processadas do que suas contrapartes menos saudáveis.

Williams sugeriu optar por um cereal rico em fibras e proteínas. Ela também disse que combinar cereais com proteínas saudáveis, como um punhado de nozes, pode torná-lo mais saciante.

A Mayo Clinic recomenda escolher um cereal com menos de 160 calorias em cada porção. No entanto, uma porção típica de cereal é de apenas 25 a 30 gramas; a maioria das pessoas vai optar por uma tigela inteira, portanto, ultrapassar o tamanho da porção é inevitável.

Além disso, adicionar uma xícara de leite pode quase dobrar essas calorias. Uma xícara de leite integral adiciona 149 calorias extras e 2% resulta em 122 calorias por xícara. Mesmo desnatado adiciona outras 83 calorias por xícara.

Fruta seca

Frutas secas que você pode encontrar em misturas de trilha são um lanche fácil para levar, mas apenas comer frutas inteiras pode ser melhor para perda de peso.

Embora ainda sejam frutas, esses lanches são altamente concentrados, o que os deixa com menos nutrientes do que frutas inteiras.

Eles também contêm mais calorias do que comer frutas inteiras. Uma xícara de damasco seco, por exemplo, tem mais de 300 calorias, enquanto uma xícara de damasco fatiado tem apenas 79 calorias.

'Eles estão murchos, perderam toda a água e depois se concentraram em sua doçura.

'Portanto, muitas vezes pode ser quase semelhante ao efeito que o doce pode ter no açúcar no sangue, só porque você sabe, uma porção em uma quantidade muito, muito pequena.

“E assim, normalmente consumimos provavelmente mais do que uma porção de frutas secas, e é concentrado em doçura”, disse Williams.

Além disso, é muito mais fácil engolir meio saco de pêssegos fritos do que comer mais de um pêssego inteiro.

'Quando você come uma fruta, você está comendo um pedaço de fruta. Mas quando você está comendo frutas secas, você está comendo vários pedaços de frutas porque você as secou e condensou', disse o Dr. Surampudi. "Você só está recebendo uma carga maior de açúcar."

