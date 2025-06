Barra de Guabiraba: menina de 4 anos é morta a tiros em casa; disparos eram para tio da vítima

A- A+

Uma criança de 4 anos foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira (4), em Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco. Um dos suspeitos foi preso.



Segundo a Polícia Militar, dois homens invadiram uma residência com o objetivo de matar o tio da menina que estaria no local, mas conseguiu fugir.



Os tiros acabaram atingindo a criança, cujo nome não foi divulgado, que não resistiu aos ferimentos e morreu.



Um dos suspeitos dos disparos foi preso ainda na quarta (4), por policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Núcleo de Inteligência da corporação.

Ainda de acordo com a PM, o tio da criança, alvo dos criminosos, já cumpriu pena por homicídio e é apontado como autor de um duplo assassinato ocorrido no município no dia 24 de maio.



O suspeito preso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Caruaru, também no Agreste, onde está sendo investigado.



"As buscas pelo segundo envolvido no crime continuam", destacou a Polícia Militar de Pernambuco.

Veja também