Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Porto de Galinhas: barraca onde turistas foram agredidos recebe multa de R$ 12 mil do Procon-PE

A Barraca da Maura já havia sido interditada durante a apuração dos fatos. A responsável pelo local ainda pode apresentar defesa administrativa

Reportar Erro
Comerciantes de Porto de Galinhas durante recente fiscalização na faixa de areia Comerciantes de Porto de Galinhas durante recente fiscalização na faixa de areia  - Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

A Barraca da Maura, em Porto de Galinhas, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, foi multada no valor de R$ 12 mil por causa do episódio envolvendo um casal de turistas do Mato Grosso e comerciantes do local em dezembro de 2025.

Procon-PE aplicou a penalidade ao estabelecimento depois de operação de fiscalização batizada de Consumo Livre, que passou por 45 barracas da orla para identificar possíveis irregularidades. 

A ação aconteceu em parceria a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Prefeitura de Ipojuca, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) e da Lei Estadual nº 16.559/2019, além da prevenção de práticas abusivas.

A multa à Barraca da Maura foi formalizada por meio de Auto de Infração, lavrado pelo Procon-PE e encaminhado à responsável pelo estabelecimento.

Leia também

• Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história

• Suspeito de matar turista em Porto de Galinhas se entrega à polícia e é liberado após depoimento

• Maior Navio da Marinha do Brasil chega ao Porto Recife neste domingo

No local, foi constatada violação às normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Estadual nº 16.559/2019, evidenciada por violação aos direitos básicos do consumidor, prática abusiva e falha grave na prestação do serviço, com exposição dos consumidores a situação vexatória, constrangedora e de risco à integridade física e moral.

O estabelecimento já havia sido interditado durante uma semana por determinação do município. A fornecedora ainda poderá apresentar defesa administrativa, no prazo legal, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme as regras do processo administrativo sancionador do órgão de defesa do consumidor.

A Operação Consumo Livre irá acontecer durante todo o mês de janeiro nas principais praias de Pernambuco, com ações de fiscalização voltadas à proteção do consumidor, à transparência na oferta de produtos e serviços e ao combate a práticas abusivas no litoral do estado.

Relembre o caso 
O episódio violento aconteceu no dia 27 de dezembro de 2025, depois que Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, que vieram do Mato Grosso passar o fim de ano em Pernambuco, foram agredidos após divergências com os comerciantes em relação à cobrança pelos serviços ofertados na barraca.

Agressões físicas e verbais contra o casal foram registradas em vídeos que circularam amplamente pelas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

Após o ocorrido, a Prefeitura de Ipojuca interditou o estabelecimento durante uma semana e determinou o afastamento preventivo dos envolvidos, enquanto as apurações seguem em andamento pelos órgãos competentes. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter