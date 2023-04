Barragem de açude se rompe no Ceará e população é orientada a deixar centro de Piquet Carneiro

A- A+

As fortes chuvas romperam a barragem de um açude em Piquet Carneiro, cidade do interior do Ceará, na tarde deste domingo (2). Com risco de a água chegar até à área urbana, os moradores do Centro da cidade foram orientados a deixar o local.

“A direção das águas desse açude é justamente para o centro da cidade e estamos aqui atentos para gente ver e socorrer aqui, se possível, alguns comerciantes que a água venha entrar. O momento agora é de cuidado e de atenção porque vários açudes aqui estão”, afirmou o prefeito da cidade, Bismark Barros, em entrevista ao G1-CE.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura de Piquet Carneiro, há um risco de 80% de que as águas cheguem com “pouca força” até a área urbana do município, e uma possibilidade “muito baixa” de que ela cause estragos mais severos. O açude cuja barragem rompeu fica na comunidade de Boa União, a quatro quilômetros do centro da cidade.

Segundo a a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), dos 184 município do Ceará, 100 receberam a forte chuva entre sábado e a manhã deste domingo. O maior volume ocorreu em Independência, onde houve acumulado de 205 milímetros. Em Russas, os estabelecimentos nas ilhotas às margens do Rio Jaguaribe tiveram água até o telhado.

