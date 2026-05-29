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Barragem de Lagoa do Carro atinge cota e comporta será fechada nesta sexta-feira (29)

Estrutura atingiu a cota de 106,97 metros

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Barragem de Lagoa do Carro, na Mata Norte de Pernambuco, será fechada nesta sexta-feira (29) Barragem de Lagoa do Carro, na Mata Norte de Pernambuco, será fechada nesta sexta-feira (29) - Foto: Compesa/Acervo

A comporta da Barragem de Lagoa do Carro, na Mata Norte de Pernambuco, será fechada nesta sexta-feira (29).

Segundo a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS), o fechamento da comporta do reservatório foi motivado pelo acúmulo de água na estrutura.

A Barragem de Lagoa do Carro (antiga Barragem de Carpina) atingiu a cota de 106,97 metros.

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"A abertura da comporta ocorreu no último dia 15 de maio e possibilitou o retorno ao nível de acumulação de segurança para o período, medida adotada para minimizar os riscos de alagamentos na calha do Rio Capibaribe e na região do entorno da barragem afetada pela elevação da cota", informou a secretaria.

A pasta garante que o monitoramento do reservatório segue ocorrendo durante a quadra chuvosa, de forma integrada com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e Defesa Civil de Pernambuco.

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