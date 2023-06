A- A+

Chuvas no Recife Barreira desliza e atinge casa no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife Deslizamento ocorreu na rua Engenheiro Caldas

Uma barreira deslizou e atingiu uma casa no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, no início da manhã desta sexta-feira (30).

Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, o deslizamento ocorreu na rua Engenheiro Caldas. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 7h e enviou duas viaturas ao local. As equipes realizaram o isolamento da área para avaliação da Defesa Civil.

Os agentes de socorro também orientaram a moradora da residência atingida sobre os riscos de permanecer no imóvel.

Nas últimas 24 horas, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu quase 100 mm em algumas localidades do Recife.



No Alto do Mandu, na Zona Norte, até às 9h10 nesta sexta, foram registrados 97,61 mm.

A capital pernambucana está em "Estágio de Alerta", desde às 7h45. A orientação da gestão municipal para a população é evitar deslocamentos e seguir recomendações das equipes da prefeitura.

A Defesa Civil mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

