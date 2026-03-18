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Mata Sul Barreiros: MPPE faz representação por três tentativas de feminicídio contra adolescente de 14 anos Promotoria de Justiça de Barreiros destaca que o adolescente se encontra sob internação

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu representação por três tentativas de feminicídio contra o adolescente de 14 anos que feriu três estudantes em uma escola na cidade de Barreiros, na Mata Sul do estado.

O caso aconteceu na segunda-feira (16), na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, no bairro dos Lotes. O adolescente se encontra sob internação.

A Promotoria de Justiça de Barreiros informou ter tomado conhecimento de que as pessoas estão especulando e publicando nas redes sociais boatos atribuindo às três vítimas a culpabilidade dos ataques, promovendo linchamento social.

"O MPPE destaca que os fatos estão sendo apurados pelas instituições competentes, a quem cabe fazer as investigações. Reforça também que é dever de toda a comunidade proteger e cuidar das vítimas e não expô-las a situações de constrangimentos ou a qualquer risco às suas integridades físicas e psicológicas, revitimizando-as", informou o MPPE.

O órgão reforça que segue acompanhando a investigação do caso para esclarecimento dos fatos ocorridos.

Entenda o caso

Por volta das 7h20 da segunda-feira (16), um adolescente de 14 anos atacou três meninas com uma faca de cozinha na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros.

Na ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu duas vítimas, uma delas ferida com três golpes nas costas. Elas foram atendidas e não correm risco de vida.

Uma faca de cozinha foi usada no ataque | Foto: Cortesia

O adolescente, que foi apreendido por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, alega ter sido vítima de bullying na instituição de ensino. A Polícia Civil de Pernambuco detalhou que ele usou uma faca de cozinha durante a ação.

A governadora Raquel Lyra divulgou nota sobre o caso e disse estar acompanhando a situação.

"Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência. Estou acompanhando as ações da polícia no triste episódio envolvendo 4 adolescentes, sendo 3 delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul", afirmou Raquel.



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