A- A+

chuvas Recife: parte de barreira desliza em rua na Bomba do Hemetério; moradores relatam preocupação Obra de muro de arrimo paralisada teria provocado deslizamento

Parte de uma barreira deslizou na manhã desta quinta-feira (15) e assustou moradores da rua Antônio Porfírio, na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife. Neste dia, marcado por chuva, a via foi tomada por barro.

Os moradores contaram à Folha de Pernambuco que possíveis atrasos nas obras para contenção de barreiras teriam causado o incidente.

Estoquista, Luciano Benedito Aires, de 47 anos, mora por detrás da barreira há mais de 30 anos. O muro do terreno dele foi parcialmente destruído com o cedimento do barro.

Ele detalha que as obras começaram em 2024, após uma pessoa que morava na beira da barreira ter sido indenizada e desapropriada. Metade do muro de arrimo foi construída.

“Começaram a fazer o muro de contenção e pararam na metade. Foi quando mandaram uma máquina subir para ‘cortar’ a barreira. Só que os trabalhadores foram alertados pela comunidade que não tinha como mexer na barreira antes de concluir o muro de contenção”, contou.

Rua ficou tomada por barro | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Quando as máquinas, segundo explica Luciano, começaram a trabalhar em cima da barreira, o barro começou a descer e atingir as partes mais baixas.

“Tem que planejar. Se existe um morador aqui, porque não desapropria, indeniza? Essa obra tem previsão para ser concluída em agosto de 2025. Estão trabalhando um pedreiro e três ajudantes. O barro só cedeu porque não terminaram o muro de contenção”, continuou.

Em nota, a Defesa Civil do Recife informou que órgãos da prefeitura da cidade foram acionados e "estão realizando a limpeza" na área.

"Na localidade, o município está investindo R$ 12,8 milhões em uma das maiores obras de contenção definitiva de encosta da capital, situada na Rua Aline, que fica nas proximidades das ruas Antônio Porfírio de Santana e Guanambi. A construção está em curso e deve ser finalizada no segundo semestre deste ano, beneficiando diretamente mais de 500 moradores da área", diz o comunicado.

Veja também