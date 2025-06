Barroso: Foram homologados 52 mil acordos sobre Mariana com pagamento de R$ 2,5 bi a atingidos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que já foram extintas 52 mil ações após o acordo firmado para reparar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

"Foram homologados 52 mil acordos individuais com o pagamento de R$ 2,5 bilhões às pessoas atingidas. Ou seja, são 52 mil processos que conseguimos evitar na Justiça e atendendo às demandas legítimas dessas pessoas", disse Barroso após receber um relatório do desembargador Edilson Vitorelli, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).