TRAGÉDIA AÉREA Barulho dentro de avião, fuga de prédio em chamas: relatos do local do acidente aéreo da Air India Aeronave com 242 passageiros a bordo caiu em prédio de faculdade de medicina no oeste da Índia

À medida que equipes de emergência retiram corpos e sobreviventes do local da queda do avião da Air India, que caiu com 242 pessoas a bordo em um voo que deveria chegar a Londres nesta quinta-feira, no Oeste do país, começam a surgir relatos de pessoas que estavam no local do impacto sobre o ambiente caótico que se seguiu ao acidente.

Trinta segundos depois da decolagem do avião, os passageiros ouviram um barulho alto, relatou Vishwash Kumar Ramesh, um britânico de 40 anos, único sobrevivente identificado até o momento.



Em entrevista ao Hindustan Times, o passageiro que estava sentado no assento 11A afirmou que a queda aconteceu muito rápido, e que acordou cercado por corpos após perder a consciência com o impacto.

— Quando acordei, havia corpos por todos os lados. Fiquei em pânico. Me levantei e saí correndo. Havia destroços do avião espalhados por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital — contou ao jornal indiano.

O comissário de polícia de Ahmedabad, G.S. Malik, que anteriormente havia dito que aparentemente não havia nenhum sobrevivente entre os passageiros e tripulantes, disse à agência de notícias indiana ANI que o passageiro da cadeira 11A havia sobrevivido.



Até o momento, 204 corpos foram resgatados, e autoridades parecem mais cautelosas neste momento para confirmar o destino de cada uma das pessoas embarcadas.

Já se sabe que ao menos cinco das vítimas e dezenas de feridos retirados do local eram estudantes de medicina que estavam no refeitório do alojamento da faculdade B.J. Medical College, que recebeu o impacto direto da aeronave. A reitora da faculdade, Minakshi Parikh, afirmou que parte dos estudantes ficou presa no prédio em chamas.

— A maioria dos estudantes escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no incêndio — disse ela. — A fumaça era muito densa.

Em frente ao Hospital Civil de Ahmedabad, uma mulher que se identificou apenas como Ramila disse à rede britânica BBC que o filho estava no alojamento estudantil no momento em que o avião atingiu o prédio. De acordo com a mulher, o filho pulou do segundo andar do prédio e sofreu alguns ferimentos, mas está relativamente bem.

Moradores da área residencial em que a aeronave caiu relataram o choque de presenciar o acidente, apesar de muitos deles terem se juntado às equipes de resgate na tentativa de prestar auxílio aos feridos e retirar as pessoas do local.

— Eu estava no meu escritório ali perto quando o avião caiu e houve um baque forte — disse Darshna Vaghela, uma política local, a veículos de imprensa. — Resgatamos muitos médicos de seus apartamentos.

Fotos e vídeos do local do acidente mostram uma carnificina generalizada. Imagens mostram profissionais de saúde carregando os corpos das vítimas em macas.

As imagens também mostram o emaranhado enegrecido dos destroços do avião. A aeronave parecia ter se partido em grandes pedaços; uma asa estava na estrada, a cauda alojada no prédio da faculdade de medicina.

