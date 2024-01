A- A+

O restaurante da base militar dos Estados Unidos na ilha de Roi Namur, que faz parte das Ilhas Marshall, na Oceania, foi invadido por uma onda gigante no último sábado (20).

O instrutor de mergulho da região que gravou e postou nas redes sociais o momento que a onda atingiu o local, Erik D. Hanson, disse que o evento não é considerado um tsunami, mas sim uma combinação de fortes ondas e da direção do vento.

De acordo com a explicação na publicação de Erik, as ondas apareceram logo após uma maré baixa, o que poderia ter deixado a situação pior. Ainda de acordo com ele, nenhuma das pessoas no local ficou gravemente ferida.

Nas imagens, é possível ver a força e a grande quantidade de água que chegou a destruir uma porta de madeira e invadir a sala de refeições da base militar.



Confira o vídeo:

Base Militar dos EUA nas Ilhas Marshall é invadida por onda gigante; assista - https://t.co/9PnDl4QBZs pic.twitter.com/mORLQGj7DW — Folha de Pernambuco (@folhape) January 23, 2024

Nesse momento, duas pessoas que estavam próximas à entrada foram arrastadas, assustando as que estavam dentro.

Alguns segundos depois, mais um volume grande de água entra pela porta e inunda ainda mais o local, que acabou ficando sem eletricidade.

Segundo nota do exército dos Estados Unidos, divulgada no domingo (21), todos os funcionários não essenciais para a operação foram transferidos para outra base próxima, e que todos os esforços de recuperação do local estavam em andamento.

