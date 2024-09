Base para torre eólica cai de carreta na BR-101, em Igarassu, e complica trânsito

Uma base para torre eólica caiu de uma carreta, na manhã desta quinta-feira (19), no quilômetro 43 da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O trânsito no trecho da rodovia federal, no sentido João Pessoa (PB), é complicado.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.

A carga, que caiu na via por volta das 6h20, ocupa duas faixas do trecho da BR, segundo a PRF. Ninguém ficou ferido.

