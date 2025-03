A- A+

FÉ E DEVOÇÃO Basílica da Penha, no Recife, será guardiã da maior relíquia de São Pio de Pietrelcina no Brasil Frades Capuchinhos anunciam a chegada de uma das luvas usadas pelo santo italiano e o lançamento da campanha de restauro da Basílica nesta sexta (7)

A Basílica de Nossa Senhora da Penha, localizada no bairro de São José, área central do Recife, conhecida pela tradicional Bênção de São Félix às sextas-feiras, será a guardiã da maior relíquia de São Pio de Pietrelcina no Brasil: uma luva usada pelo santo italiano para cobrir e proteger as chagas em suas mãos, sinais de sua união com Cristo.

Objeto ficará exposto na Basílica de Nossa Senhora da Penha | Foto: Divulgação

A peça, de grande valor espiritual, será exposta para veneração dos fiéis. O evento marca também o início da campanha de restauro da Basílica, intitulada “Casa de Deus, casa do povo, refúgio de misericórdia e esperança”, inspirada no chamado de São Francisco de Assis: “Vai, reconstrói a minha Igreja.”

O lançamento oficial da campanha acontecerá nesta sexta-feira (7), durante as missas na Basílica, em um momento de fé e mobilização para preservar este patrimônio religioso e cultural.

Sobre São Pio de Pietrelcina

Canonizado pelo papa João Paulo II, em 2002, São Pio de Pietrelcina é um dos santos mais venerados da Igreja. Seu legado de devoção à Eucaristia e ao sacramento da confissão atrai milhões de fiéis ao Santuário de San Giovanni Rotondo, na Itália.

A Basílica da Penha, além de sua importância histórica, também abriga relíquias de outros santos e foi o local de velório do Servo de Deus Frei Damião de Bozzano, considerado o "Padre Pio do Brasil".

A chegada da luva de São Pio reforça a missão dos Frades Capuchinhos de evangelizar e acolher os fiéis em busca de misericórdia e esperança.

Veja também