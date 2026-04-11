"Basta de guerra!", exclama o papa em contundente crítica aos conflitos
Em um dos seus apelos mais veementes até agora para pôr fim ao conflito que devasta o Oriente Médio, o papa americano afirmou que é necessária fé "para enfrentar este momento junto"
O papa Leão XIV criticou, neste sábado (11), os belicistas e conclamou bilhões de pessoas em todo o mundo a abraçar a paz e a voltar “a acreditar no amor, na moderação, na boa política”.
Em um dos seus apelos mais veementes até agora para pôr fim ao conflito que devasta o Oriente Médio, o papa americano afirmou que é necessária fé “para enfrentar juntos, como humanidade e com humanidade, esta hora dramática da história”.
“Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra! A verdadeira força se manifesta no serviço à vida”, implorou o sumo pontífice em um discurso pronunciado durante uma vigília pela paz na Basílica de São Pedro, em Roma.
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Proferidas em tom sereno, as palavras de Leão, de 70 anos, representam uma das críticas mais contundentes até hoje à onda de conflitos que assola o planeta.
“Queridos irmãos e irmãs, sem dúvida os governantes das nações têm responsabilidades inadiáveis. A eles gritamos: parem! É tempo de paz! Sentem-se à mesa do diálogo e da mediação, não à mesa onde se planeja o rearmamento e se deliberam ações de morte”, pediu o papa.
Como fez no passado, o pontífice americano, naturalizado peruano, não citou nenhum político pelo nome nem apontou nenhum país em específico.