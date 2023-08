A- A+

Saúde Bastam 3 segundos por dia: esse é o tempo suficiente para tonificar bíceps na musculação, diz estudo Pesquisa foi realizada pela Universidade Edith Cowan, na Austrália, em parceria com a Universidade de saúde e bem-estar Niigata, do Japão

Cientistas da Universidade Edith Cowan, na Austrália em parceria com a Universidade de saúde e bem-estar Niigata, no Japão, realizaram um estudo onde mostram que apenas três segundos de exercícios, três vezes durante a semana, podem deixar o músculo do bíceps mais forte.

Os pesquisadores pediram a jovens voluntários saudáveis que fizessem uma contração do bíceps de três segundos por quatro semanas. Os braços daqueles que se exercitam duas vezes por semana não mostraram nenhuma mudança, porém, o grupo que se exercitou por três vezes ficou mais forte.

Em média houve um aumento de 2,5% em relação ao levantamento de peso e 3,9% ao abaixar o peso.

“Nosso trabalho mostrou que exercícios regulares e mais curtos são mais benéficos do que uma ou duas grandes sessões de treinamento em uma semana”, afirma Kazunori Nosaka, professor da Universidade Edith Cowan e líder do estudo.

Segundo o pesquisador, as adaptações ocorrem durante o descanso, então é preciso esse tempo de intervalo para melhorar a força e massa muscular. “Deve-se notar que o exercício durou apenas três segundos, então o descanso entre os exercícios no estudo foi cerca de 28.800 vezes mais que o tempo do exercício”, disse.

Apenas vegetais crus e nada de água: como era a dieta da influencer vegana que morreu de fome

Nosaka afirmou ainda que, para algumas pessoas, 20 minutos de exercício por dia não são possíveis e afirmou que apenas cinco minutos por dia podem fazer a diferença. Porém, ele ressaltou que mais estudos são necessários para comprovar sua tese.

“É importante notar que mesmo uma quantidade muito pequena de exercício pode fazer a diferença para o nosso corpo, se for realizado regularmente”, diz.

Veja também

EDUCAÇÃO MP abre inquérito para apurar decisão de SP de recusar livros didáticos do MEC e adotar só digital