Bastidores do conclave: Leão XIV liderou parciais desde a primeira votação

O conclave é uma eleição secreta, “cum clave”, com chave. Mas aqueles que participam da eleição, os cardeais, embora jurem que nunca dirão nada sobre o que acontece entre os belos afrescos da Capela Sistina, são seres humanos. É por isso que os jornalistas, de uma forma ou de outra, sempre tentam reconstruir como foi o conclave.

Alguns jornais italianos falaram na sexta-feira de "um generoso passo para trás" do cardeal italiano Pietro Parolin, Secretário de Estado, o grande favorito que "entrou como Papa e saiu como cardeal".



Essa versão é improvável, porque o que muitos deduziram é que, na verdade, ele deve ter entrado com uma contagem de votos muito menos substancial do que a alegada, um verdadeiro reflexo da divisão entre os candidatos papais italianos e do efeito bumerangue de sua campanha.

Sem mencionar o "repugnância" causado pela falha de Parolin em resolver a questão da exclusão da eleição do cardeal italiano Angelo Becciu, que foi condenado a cinco anos de prisão por corrupção por um tribunal do Vaticano.

O jornal espanhol ABC, por sua vez, informou que, de acordo com uma fonte, o cardeal americano Robert Francis Prevost realmente teve o maior número de votos na primeira contagem na tarde de quarta-feira.

E foram as conversas informais que tiveram lugar em Santa Marta naquela noite de confinamento e isolamento que desencadearam uma dinâmica pela qual, no dia seguinte, depois de duas votações pela manhã e um almoço de grupo, na primeira votação da tarde, a quarta, obteve aquela avalanche de 89 votos interpartidários que o tornaram o novo Papa.

“Olhei para Bob porque o nome dele estava circulando por aí, e fiquei meio preocupado... Mas quando ele aceitou [a designação], foi como se tivesse sido feita sob medida para ele. Toda a sua ansiedade foi resolvida”, disse o Cardeal Joseph William Tobin, arcebispo de Newark e um homem que conhece Prevost há 30 anos.

Um prelado progressista que era chefe da ordem redentorista quando Prevost era chefe dos agostinianos, ambos em Roma, e que costumava chamar o recém-eleito Leão XIV de "Bob", também revelou que imediatamente após sua eleição, "agradeci a ele por aceitar, porque é uma responsabilidade incrível".



Ele lembrou isso em uma coletiva de imprensa dada por vários cardeais americanos no Colégio Norte-Americano em Roma, no Monte Gianicolo, da qual La Nacion participou.

Em meio a piadas típicas americanas que arrancaram risos do auditório do NAC (North American College), Tobin descreveu seu primeiro conclave como um “momento de escuridão, não apenas porque ocorre após o período de luto pela morte do Papa, mas também pela falta de equipamento”. “De certa forma, votar é como observar geleiras se movendo... Mas geleiras sob estresse se movem mais rápido”, acrescentou. E ele também disse que “é o Espírito Santo que une a Igreja, que torna possível a reconciliação”.

Americanos no conclave

Num ambiente muito descontraído, além de Tobin, participaram outros três cardeais progressistas dos Estados Unidos, que se presume terem apoiado a candidatura de Prevost: o Arcebispo de Chicago — cidade natal do novo papa — Blase Cupich; o novo Arcebispo de Washington DC, Robert Walter McElroy; e seu antecessor, Wilton Gregory, todos eles nomeados por Francisco. Todos elogiaram sua capacidade de ouvir.

Não tão satisfeitos quanto eles, também havia dois cardeais conservadores que presumivelmente não votaram em Prevost: o arcebispo de Nova York, Timothy Dolan — que compareceu à posse de Donald Trump em 20 de janeiro e o apoiou publicamente, apesar de seus programas não evangélicos de deportações em massa de migrantes — e Daniel Di Nardo, arcebispo emérito de Galveston-Houston. Ambos foram criados por Bento XVI, e ambos enfatizaram que esta era sua segunda experiência em um conclave.

“Este foi meu primeiro conclave e espero que seja o último, então viva o Papa!” disse Cupich, que enfatizou “a rapidez” com que chegaram a uma decisão, apesar das diferenças entre os 133 eleitores em termos de idioma, cultura e nacionalidade. “Em menos de 24 horas, conseguimos encontrar a unidade, e espero que isso seja um sinal para o mundo.”

Assim como seus compatriotas, ele falou de uma “experiência espiritual” além das divisões. “Quando começamos a votar, as coisas começaram a se acalmar e nos colocaram no caminho da unidade”, insistiu.

Gregory revelou que, ao cumprimentá-lo e prometer obediência — algo que geralmente acontece a portas fechadas depois que o pontífice eleito aceita o cargo — ele disse ao novo Papa: "De um South Sider para outro, prometo a você meu respeito, minha fidelidade e meu amor", referindo-se ao bairro South Side de Chicago, de onde ambos são originários.



"Sempre pensei que seria impossível ter um papa americano durante a minha vida", confessou o Cardeal McElroy, que substituiu Gregory como Arcebispo de Washington há alguns meses, uma iniciativa de Francisco em vista da posse de Donald Trump, destacando também a atmosfera profundamente meditativa do conclave.

“É uma experiência magnífica e etérea entrar na Capela Sistina enquanto a Ladainha dos Santos é cantada, um lembrete da nossa comunhão com os santos e com toda a humanidade, e naquele momento... Quando entramos e vimos o Juízo Final de Michelangelo, todos sentimos as divisões do mundo se desintegrarem. Estávamos olhando para as almas uns dos outros para descobrir quem deveria continuar esta missão”, disse ele.

"Houve muita movimentação no segundo dia entre os cardeais que estavam lá", acrescentou ele, concordando que a eleição do primeiro cardeal americano — mas também um cidadão peruano e "agora um cidadão do mundo" (como Dolan o definiu) — foi mais rápida do que ele esperava, pois houve um consenso quase imediato.

Prevost não 'brilhou' nas reuniões pré-conclave

Outro fato revelado pelos cardeais eleitores, conterrâneos de Leão XIV, é que, como este correspondente também pôde apurar, nas congregações gerais, isto é, nas reuniões pré-conclave, o ex-cardeal Prevost não ofuscou os demais em sua intervenção.



Ao contrário de Jorge Bergoglio, em março de 2013, quando fez um breve e vibrante discurso no qual falou da necessidade de uma Igreja voltada para as periferias existenciais e geográficas do mundo, o então prefeito do Dicastério dos Bispos — cargo pelo qual muitos o conheciam — não brilhou.

O cardeal Gregory admitiu que “não teve um papel importante”. Mas ele enfatizou que isso teve um impacto e foi muito "eficaz" em pequenos grupos: durante os intervalos para almoço e café. “Não é como se ele tivesse se levantado e feito um discurso extremamente convincente.”

O Cardeal McElroy concordou, mas acrescentou: “Prevost falou durante as congregações gerais, mas o importante não foi a substância, mas a maneira como ele disse isso”.

Também participou da coletiva de imprensa o cardeal francês Christophe Pierre, núncio (embaixador do Vaticano) nos Estados Unidos (criado cardeal por Francisco).



Mantendo o clima descontraído, Pierre, um diplomata que brincou sobre a origem francesa do sobrenome do novo Pontífice, também deu pistas sobre o que aconteceu no confinamento "cum clave" da Capela Sistina.

“O que começou politicamente terminou misticamente”, afirmou ele, citando um poeta francês que disse: “Você começa como um místico e termina como um político”. Ninguém nos disse para onde ir. O único método era o método humano: conversar uns com os outros, ouvir uns aos outros e, no final, as coisas se esclareceram. O conclave é um momento de discernimento. Estamos em oração e sabíamos que poderíamos resolver os problemas da diversidade. O Espírito Santo teve que nos ajudar. Ele não ficou parado no ar, mas nos ajudou a agir”, disse ele. “Em certo momento eu disse ao Espírito Santo: o que eu faço?” ele acrescentou.

Neste contexto, Tobin revelou que a meditação feita pelo pregador da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa, após o fechamento das portas da Capela Sistina — que se acredita ter sido longa, cerca de 40 minutos, e é por isso que a fumaça preta do primeiro dia demorou tanto e saiu depois das 21h. hora local—foi fundamental. O frade capuchinho de 90 anos então lhes disse: “Sede vós mesmos”.

