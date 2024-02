A- A+

Prefeito do Recife Bastidores do "nevou": João Campos compartilha momento em que descoloriu o cabelo O prometido foi pago pouco antes do início dos shows da quinta-feira (8) no Marco Zero, primeiro dia de Carnaval do Recife

Após ter quebrado a internet com o anúncio da descoloração do cabelo, o prefeito do Recife, João Campos, compartilhou os bastidores da conquista pelo novo visual. Ele prometeu que iria "nevar" algumas vezes quando perguntado sobre o Carnaval do Recife.

O prometido foi pago pouco antes do início dos shows da quinta-feira (8) no Marco Zero, primeiro dia de Carnaval do Recife.

No vídeo dos bastidores, o prefeito recebendo o visagista Marcos Freire em sua casa para a descoloração.

"O 'nevar' representa não apenas uma brincadeira e uma promessa que fiz no fim do ano passado, mas também uma forma de dizermos não ao preconceito contra os jovens de periferia que todos os anos descolorem e pintam os cabelos para brincar o Carnaval, curtir sua festa. Temos que não apenas falar, mas fazer", escreveu o político no Instagram.

A peripécia de João Campos teve relevância nacional e diversos veículos de comunicação do Brasil compartilharam a história.

Veja também

Dengue Estado de SP registra 3 novas mortes por dengue; total de óbitos no País chega a 62