INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Batalha da criatividade: pesquisadores comparam imaginação de IA à de 100 mil humanos Segundo autores, sistemas de IA generativa conseguem superar desempenho humano em algumas métricas; estudo é o maior já realizado nesse tipo de comparação

Sistemas de inteligência artificial generativa já conseguem superar o desempenho criativo médio de seres humanos em tarefas específicas, mas ainda ficam atrás das pessoas mais imaginativas.

Essa é a principal conclusão de um estudo inédito, que comparou diretamente a criatividade de modelos de linguagem, como o ChatGPT, com a de mais de 100 mil participantes humanos.

A pesquisa, liderada pelo professor Karim Jerbi, do Departamento de Psicologia da Universidade de Montreal, no Canadá, e que contou com a participação do renomado pesquisador de IA Yoshua Bengio, é a maior já realizada nesse tipo de comparação.

O trabalho foi publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature Portfolio, e indica uma mudança significativa na forma como a criatividade artificial deve ser entendida.

Segundo os autores, sistemas de IA generativa já atingiram um patamar em que conseguem superar o desempenho médio humano em algumas métricas de criatividade. Ao mesmo tempo, os indivíduos mais criativos mantêm uma vantagem clara e consistente sobre até mesmo os modelos mais avançados.

“Nosso estudo mostra que alguns sistemas de IA baseados em grandes modelos de linguagem agora conseguem superar a criatividade média humana em tarefas bem definidas”, afirma Karim Jerbi. “Esse resultado pode ser surpreendente — até perturbador —, mas nossa pesquisa também destaca uma observação igualmente importante: mesmo os melhores sistemas de IA ainda ficam aquém dos níveis alcançados pelos humanos mais criativos”.

Testes com mais de 100 mil pessoas

Os pesquisadores avaliaram diversos modelos líderes de linguagem, entre eles ChatGPT, Claude e Gemini, e compararam seus resultados com os de mais de 100 mil participantes humanos. Em tarefas voltadas à chamada criatividade linguística divergente — capacidade de gerar ideias diversas e originais a partir de um mesmo estímulo — alguns sistemas de IA, como o GPT-4, superaram a média humana.

A análise detalhada, conduzida pelos co-primeiros autores do estudo, o pesquisador de pós-doutorado Antoine Bellemare-Pépin, da Universidade de Montreal, e o doutorando François Lespinasse, da Universidade Concordia, revelou um padrão claro: embora a IA já ultrapasse o desempenho médio das pessoas, o pico da criatividade continua sendo exclusivamente humano.

Quando os cientistas analisaram apenas a metade mais criativa dos participantes, a média desses indivíduos superou a de todos os modelos de IA testados. A diferença tornou-se ainda mais acentuada entre os 10% mais criativos.

“Desenvolvemos um arcabouço rigoroso que nos permite comparar a criatividade humana e a da IA usando as mesmas ferramentas, com base em dados de mais de 100 mil participantes, em colaboração com Jay Olson, da Universidade de Toronto”, explica Jerbi, que também é professor associado do instituto Mila.

Como medir criatividade em humanos e máquinas

Para avaliar a criatividade de forma justa, a equipe utilizou múltiplos métodos. O principal foi o Divergent Association Task (DAT), um teste psicológico amplamente utilizado para medir criatividade divergente.

Criado pelo coautor do estudo Jay Olson, o DAT pede que participantes — humanos ou sistemas de IA — listem dez palavras o mais distantes possível em termos de significado. Um exemplo de resposta altamente criativa inclui termos como “galáxia, garfo, liberdade, alga, harmônica, quântico, nostalgia, veludo, furacão, fotossíntese”.

O desempenho nessa tarefa está fortemente associado a resultados em outros testes consolidados de criatividade, usados em escrita, geração de ideias e resolução criativa de problemas. Embora seja baseado em linguagem, o DAT vai além do vocabulário, envolvendo processos cognitivos mais amplos ligados ao pensamento criativo em diferentes áreas. Além disso, o teste é rápido, leva de dois a quatro minutos, e pode ser aplicado on-line.

Da lista de palavras à escrita criativa

Os pesquisadores também investigaram se o bom desempenho da IA em tarefas simples de associação de palavras se estenderia a atividades criativas mais complexas e realistas. Para isso, compararam humanos e sistemas de IA em desafios como a composição de haicais, a escrita de sinopses de filmes e a criação de contos curtos.

Os resultados seguiram o mesmo padrão: a IA, em alguns casos, superou o desempenho médio humano, mas os criadores humanos mais habilidosos produziram trabalhos mais fortes e originais de forma consistente.

Criatividade artificial pode ser ajustada

O estudo também analisou se a criatividade da IA é fixa ou pode ser modulada. Os pesquisadores demonstraram que ela pode ser ajustada por meio de configurações técnicas, especialmente o chamado “parâmetro de temperatura” do modelo, que controla o quão previsíveis ou ousadas são as respostas geradas.

Em temperaturas mais baixas, a IA tende a produzir respostas mais seguras e convencionais. Em níveis mais altos, as saídas tornam-se mais variadas, imprevisíveis e exploratórias, permitindo associações menos óbvias.

Outro fator decisivo é a forma como as instruções são escritas. Comandos que incentivam o modelo a refletir sobre a origem e a estrutura das palavras, usando etimologia, por exemplo, resultam em associações mais inesperadas e pontuações mais altas de criatividade. Os achados reforçam que a criatividade da IA depende fortemente da orientação humana.

A IA vai substituir criadores humanos?

Os autores adotam uma visão equilibrada sobre o temor de que a inteligência artificial substitua profissionais criativos. Embora a IA já consiga igualar ou superar a criatividade média humana em algumas tarefas, ela ainda apresenta limitações claras e depende da direção humana.

“Mesmo que a IA agora alcance níveis humanos de criatividade em certos testes, precisamos ir além dessa sensação enganosa de competição”, diz Jerbi. “A IA generativa tornou-se, acima de tudo, uma ferramenta extremamente poderosa a serviço da criatividade humana: ela não substituirá os criadores, mas transformará profundamente a forma como eles imaginam, exploram e criam — para aqueles que escolherem usá-la”.

Em vez de sinalizar o fim das carreiras criativas, o estudo aponta para um futuro em que a IA funcione como assistente criativa, ampliando ideias e abrindo novos caminhos de exploração.

“Ao confrontar diretamente as capacidades humanas e das máquinas, estudos como o nosso nos levam a repensar o que realmente entendemos por criatividade”, conclui Jerbi.

Sobre o estudo

O artigo, intitulado “Divergent creativity in humans and large language models”, foi publicado em 21 de janeiro de 2026 na revista Scientific Reports. A pesquisa reuniu cientistas da Universidade de Montreal, Universidade Concordia, Universidade de Toronto Mississauga, do instituto Mila (Instituto de Inteligência Artificial de Quebec) e do Google DeepMind.

Karim Jerbi liderou o estudo, com Antoine Bellemare-Pépin e François Lespinasse como co-primeiros autores. A equipe incluiu ainda Yoshua Bengio, fundador do Mila e da organização LoiZéro, e um dos pioneiros do deep learning, tecnologia que sustenta sistemas modernos de IA como o ChatGPT.

