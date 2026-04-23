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ZONA DA MATA NORTE Batalha das Heroínas de Tejucupapo destaca valoriza identidade e turismo cultural em Goiana Evento histórico e sociocultural chega à 33ª edição e acontece nos dia 24 e 26 de abril

O município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, está se preparando para vivenciar mais uma celebração de história, cultura e resistência com a 33ª edição do Teatro Batalha das Heroínas de Tejucupapo, que acontece nesta sexta-feira (24) e no domingo (26), a partir das 14h, na Fazenda Megaó, no distrito de Tejucupapo, em Goiana.

Na sexta-feira (24), as apresentações serão dedicadas à rede municipal e estadual de ensino, mas no domingo (26), o público em geral poderá enaltecer e prestigiar o espetáculo.

O Teatro Batalha das Heroínas de Tejucupapo reconta o episódio histórico de 24 de abril de 1646, quando mulheres da região, eternizadas como as “Quatro Marias”, lideraram a resistência à invasão de soldados holandeses, usando panelas, água fervente, paus, pimenta e o que estava à disposição para defender suas terras e suas famílias.

Esse teatro é reconhecido como um dos mais importantes marcos da memória e identidade dos goianenses. A encenação, criada em 1993 por Dona Luzia Maria da Silva, transformou esse legado em um espetáculo a céu aberto que hoje é referência na cultura popular pernambucana e patrimônio vivo da história local.

“Para 2026, estamos preparando uma edição ainda mais potente, que une tradição e inovação cênica, sempre com forte participação de moradores e mulheres da comunidade local, que se tornam atores e atrizes por um dia, reforçando o caráter comunitário e coletivo da montagem. O Teatro Batalha das Heroínas não é só um espetáculo, é a história viva de Tejucupapo, e queremos que cada espectador saia daqui sentindo o orgulho e a força desse legado”, afirmou o coordenador geral do Teatro, Dhyogo Rodrigues. Além do valor cultural e educativo, o espetáculo movimenta a economia local e contribui para o fortalecimento do turismo em Goiana.

A programação da 33ª Festa das Heroínas de Tejucupapo, realizada de 21 a 27 de abril, na Praça Maria Camarão, conta com shows, concursos, caminhadas temáticas e atividades voltadas à valorização das tradições populares, expandindo o impacto social e econômico da iniciativa.



A realização de mais uma edição reforça o compromisso da comunidade e das instituições parceiras com a preservação da história e com a valorização da cultura popular.

Ao manter viva a memória das mulheres que transformaram coragem em legado, o teatro projeta Tejucupapo para além de suas fronteiras, inspirando novas gerações e consolidando o distrito como um importante destino de turismo cultural em Pernambuco.

Serviço:

33ª Edição do Teatro Batalha das Heroínas de Tejucupapo

Datas: Sexta-feira, 24 de abril - Para escolas das redes municipal e estadual

Domingo, 26 de abril - Para o público em geral

Domingo, 26 de abril - Para o público em geral Horário: 14h - nos dois dias

Local: Fazenda Megaó, em Tejucupapo, Goiana/PE

Programação da Festa das Heroínas: 21 a 27 de abril, na Praça Maria Camarão.

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