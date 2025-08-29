A- A+

Agenda Cultural Batalha do Casarão promove difusão do hip-hop neste final de semana na Zona Oeste do Recife Casarão do Barbalho, na Iputinga, realiza evento gratuito no sábado (30) e no domingo (31), das 9h às 20h

A Batalha do Casarão chega a sua sétima edição com programação nesteS sábado (30) e domingo (31) no Casarão do Barbalho, na Iputinga, bairro da Zona Oeste do Recife. O local é considerado um espaço histórico e figura como um lugar de resistência, além de difundir a cultura do hip-hop dentro da capital pernambucana.

Promovido pelo Instituto Iputinga Sociocultural (ISC), o evento é gratuito e reúne grafite, torneio de basquete, exposição, feira de economia criativa e batalha de MCs, a partir das 9h.

No sábado (30), a programação terá uma intervenção de grafite liderada pelo artista Marquinhos ATG, referência na cena urbana recifense. Ele estará acompanhado de 15 nomes da arte urbana - Aryelle Kiaara, Afro’G, Del Arkivo, Dogão Barbosa, Léo Gospel, Max Motta, Mila Barros, Nathé, Oric, Fany Lima, Teo, Tati Naara, TJ, Véio Art e Inay-, que transformarão os muros do Casarão em um painel coletivo.

No domingo (31), a partir das 9h, a iniciativa realiza a tradicional batalha de MCs. Dessa vez, também acontecem a Batalha Feminina e a Batalha Kids, voltada para crianças de 8 a 13 anos.

Todas as categorias terão premiação em dinheiro e troféus para os dois primeiros colocados, com valores entre R$ 300 e R$ 1 mil. As inscrições para as categorias inéditas serão realizadas no próprio dia.

A programação segue até as 20h e também inclui shows, live painting, exposição de bicicletas customizadas e o torneio de basquete 3x3, que também tem premiação em dinheiro.

A Feirinha da Iputinga retorna com gastronomia, moda e artesanato, sob curadoria de Gata Preta Dazo, incentivando 15 empreendedores locais e fortalecendo a economia criativa do bairro.

Entre as atrações musicais, estão o Rap de Afoitas, que é um grupo formado exclusivamente por mulheres negras, indígenas e periféricas - além de artistas como Nolo, Deox, Pregando o Rep-PE, Emannuel Luan (Fuga de Raciocínio), PDR Produções e BannDogg.

“A Batalha do Casarão é um movimento de resistência e valorização da periferia. Aqui, a gente mostra que a Iputinga é berço de arte, música, talento e potência criativa. É a nossa comunidade ocupando seu espaço e projetando sua voz para além dos muros do bairro”, destaca Wedlon Silva, presidente do Instituto Iputinga Sociocultural e responsável pela realização.

SERVIÇO

Batalha do Casarão 2025



Data: 30 e 31 de agosto de 2025

Horário: a partir das 9h

Local: Casarão do Barbalho – Estrada do Barbalho, nº 1558 – Iputinga, Recife – PE

Entrada gratuita



Com informações da assessoria.

