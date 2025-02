A- A+

CELEBRAÇÃO Batalhão da Polícia do Exército celebra 75 anos com um passeio motociclístico neste domingo (23) Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível; concentração será às 9h

Em comemoração aos seus 75 anos de fundação, o 4º Batalhão de Polícia do Exército, conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, realizará um passeio motociclístico pelas ruas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes na manhã deste domingo (23), a partir das 9h.

O evento tem como principal objetivo estreitar os laços entre as Forças Armadas e a comunidade pernambucana, além de proporcionar um momento de lazer para militares, familiares e a população em geral.

Para participar, os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível como forma de inscrição. A concentração será no quartel do 4º BPE, localizado no Curado, e o trajeto seguirá até o Monte dos Guararapes, em Jaboatão.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade da Região Metropolitana do Recife.

Serviço

Data: 23 de fevereiro (domingo)

Local: 4º BPE, localizado na BR-232, Km 6, Curado

Horário: 9h



