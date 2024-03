A- A+

alimentação Batata, batata-doce, mandioca ou cará: qual dos quatro alimentos é melhor para a saúde? Entenda Ricos em fósforo, potássio, vitamina C e com calorias, cada um deles deve ser incorporado na dieta das pessoas

Batata, batata-doce, mandioca ou cará, qual dos quatro alimentos é melhor para a saúde? Todos os quatro são comuns em dietas dos amantes de academia, seja para ganhar massa muscular ou para emagrecer. Além de serem versáteis na hora de servir, podendo ser fritas, assadas e cozidas, na forma de purê ou como cremes.

Os alimentos são muito nutritivos e cada um tem um objetivo específico em relação a saúde.

A batata inglesa, por exemplo, é rica em fósforo e potássio que são importantes para saúde óssea, muscular e na frequência cardíaca. Além disso é baixíssima em calorias.

"Para quem quer emagrecer, a melhor opção disparada das quatro é a batata inglesa. Ela tem menos da metade das calorias da mandioca. O que significa que podemos comer um volume maior e assim aumentar a saciedade. Se compararmos as calorias e carboidratos de 100g de arroz, seria o equivalente a 240g de batata inglesa. O paciente pode comer à vontade sem cortar a temida e injustiçada batata" explica o nutricionista e especialista em emagrecimento, Thiago Monteiro.

A batata doce e o cará são ricos em fibras, o que garante o bom funcionamento do intestino e ajudam na saciedade. Ambos também têm boa quantidade de magnésio que também ajuda na saúde óssea e cardiovascular. A batata doce ainda é riquíssima em vitamina C e o cará em potássio.

"Assim como a mandioca que também é rica em vitamina C, magnésio e Cálcio, porém é a opção com maior quantidade de carboidratos, por isso é a mais calórica das quatro. Neste caso, ela seria a melhor escolha para aqueles que desejam ganhar massa e conseguir hipertrofia muscular" explica o nutricionista.

O especialista, entretanto, afirma que a mandioca pode fazer parte do cardápio de pessoas que buscam o emagrecimento, com um ajuste na quantidade de porções de acordo com o objetivo do paciente, mas que para isso é necessário uma análise nutricional e acompanhamento com um especialista.

Monteiro ressalta que as 4 opções são importantes e benéficas para a saúde desde que sejam preparadas de forma saudável, pois cada uma delas tem propriedades nutricionais que são importantes para diferentes ações de nosso corpo.

"É só ajustar as quantidades e acertar na combinação os alimentos. Até os diabéticos, que tem muito medo das batatas, raízes e tubérculos, podem comer sem problemas" afirma.

Confira os valores nutricionais de cada uma das quatro em 100g do alimento cozido, de acordo com a TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos):

Batata inglesa

52 calorias

11,9 g carboidrato

1,3 g fibras

4 mg cálcio

5 mg magnésio

24 mg fósforo

161 mg potássio

3,8 mg Vitamina C

Batata-doce

77 calorias

18,4 g carboidrato

2,2 g fibras

17 mg cálcio

11 mg Magnésio

15 mg fósforo

148 mg potássio

23,8 mg Vitamina C

Cará

78 calorias

18,9 g carboidrato

2,6 g fibras

5 mg cálcio

15 mg Magnésio

28 mg fósforo

203 mg potássio

Não tem quantidade significativa de vitamina C

Mandioca

125 calorias

30,1 g carboidrato

1,6 g fibras

19 mg cálcio

27 mg Magnésio

22 mg fósforo

100 mg potássio

11,1 mg Vitamina C

