CARNAVAL 2026 Baterias de samba realizam segundo dia de desfiles em Olinda, após decreto da Prefeitura Gestão municipal regulamentou o uso de equipamentos de som pelas agremiações durante o Carnaval

D'Breck animou as ruas de Olinda na manhã desta terça (17). Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Já o Patusco deixou o Largo do Amparo às 10h, em direção à sede da Prefeitura de Olinda.

Já o Patusco deixou o Largo do Amparo às 10h, em direção à sede da Prefeitura de Olinda. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O recente decreto da Prefeitura de Olinda que regulariza o uso de equipamentos de som durante o Carnaval não foi um empecilho para as baterias de samba ganharem as ruas.

Grupos como D’Breck, Patusco e Sambadeiras desfilaram na manhã desta terça-feira (17), seguindo as normas previstas no novo regulamento.

Felipe Santoro, vocalista do D’Breck, ressaltou a longevidade do grupo e a convivência harmoniosa com as orquestras de frevo ao longo dos anos.

“Temos 28 anos de história, sempre respeitando as ladeiras de Olinda. No último domingo (15), fizemos também um cortejo muito bonito, respeitando o decreto imposto pela Prefeitura. Nosso intuito não é criar desavenças, mas continuar fazendo história”, garantiu.

O Decreto Municipal nº 008/2026 proíbe o uso de equipamentos sonoros que impeçam ou dificultem a evolução de agremiações tradicionais, com afoxés, maracatus e troças de frevos.

Para a utilização de equipamentos móveis de sonorização, os grupos precisaram de autorização prévia da Prefeitura.

O D’Breck deu a largada em seu cortejo às 9h, saindo do Largo do Bonfim rumo à Praça do Carmo. Já o Patusco deixou o Largo do Amparo às 10h, em direção à sede da Prefeitura de Olinda.

A reportagem da Folha de Pernambuco presenciou o momento em que, ainda durante a concentração, o Patusco abriu espaço para a passagem das alegorias da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Pernambuco.

Em seguida, a escola iniciou seu desfile embalada por uma versão da música “Maria Maria”, sucesso de Milton Nascimento. Neste ano, o grupo traz como tema o combate à violência contra a mulher.

