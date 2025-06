A- A+

luto "Bateu muita saudade, cada vez mais a dor aumenta", diz pai de brasileira morta na Indonésia Em seu perfil no Instagram, Manoel Marins também afirma que irá acompanhar a necropsia e que ainda não há previsão para a liberação do corpo para o translado até o Brasil

O pai da brasileira Juliana Marins, de 27 anos, publicou um stories comentando sobre a dor e a saudade após a morte da jovem durante um acidente em uma trilha da Indonésia.

"Bateu muita saudade ontem, chorei muito. Não dormi bem", disse. "Filha, te amo demais, demais, demais e cada vez mais a dor aumenta. Descanse nos braços do pai, querida. Que Deus te abençoe ricamente".

Em seu perfil no Instagram, Manoel Marins também afirma que irá acompanhar a necropsia e que ainda não há previsão para a liberação do corpo para o translado até o Brasil.

No vídeo, ele diz que está em Lombok, ilha onde o acidente aconteceu, e vai para Bali, onde foi realizada a autópsia de Juliana. Ele viajou para a Indonésia pouco depois de saber do acidente da filha, ainda com esperanças de encontrá-la viva, mas só conseguiu chegar após a informação da morte.

As autoridades da Indonésia divulgaram nesta sexta-feira, 27, o resultado da autópsia do corpo de Juliana. De acordo com o médico forense Ida Bagus Alit, o exame mostrou que ela sofreu um trauma contundente, com danos principalmente à caixa torácica, e morreu por hemorragia interna, provavelmente cerca de 20 minutos após a queda. Não foram encontrados sinais de hipotermia.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, a brasileira tinha 27 anos e viajava para diversos continentes e países. Entre os registros em seu perfil no Instagram, constam viagens para Espanha, Holanda, Vietnã, Alemanha, Uruguai e Egito, onde fez um intercâmbio.

Ela trabalhou em empresas do grupo Globo, como Multishow e Canal Off, além da agência de marketing Mynd e do evento Rio2C, voltado à indústria criativa. A jovem era formada em Comunicação pela UFRJ, já tendo também feito cursos de fotografia e roteiro e direção de cinema.

