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SINISTRO Batida entre carro e ônibus deixa dois mortos na PE-009, em Ipojuca Vítimas foram um homem de 51anos, condutor do veículo, e uma mulher de 30, que era a passageira

Duas pessoas morreram após uma batida entre um ônibus e um carro na PE-009, rodovia estadual em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que dá acesso à praia de Porto de Galinhas. O sinistro foi na manhã do domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as duas vítimas estavam presas nas ferragens do carro. As vítimas são um homem de 51anos, condutor do veículo, e uma mulher de 30, que era a passageira. Os nomes não foram informados.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o impacto da colisão. A parte da frente do ônibus bateu na lateral do carro, que ficou totalmente destruído.

"A corporação enviou uma viatura de salvamento e uma viatura de comando operacional. Após a retirada, os corpos ficaram aos cuidados do Instituto de Criminalística (IC)", afirmou o Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) também informou que atuou na ocorrência e que as vítimas foram a óbito no local.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que informou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos".

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