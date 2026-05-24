Batida entre ônibus e carreta seguida de incêndio deixa ao menos oito mortos na BR-251, em MG

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Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com sucata deixou ao menos oito mortos e seis feridos na manhã deste domingo, 24, na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo.



Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 230 da rodovia.



Os bombeiros informaram que cinco corpos carbonizados ficaram presos às ferragens dos veículos. Outras seis vítimas foram socorridas com vida pelo Samu.



Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes, mas o número foi atualizado ao longo da manhã para oito vítimas fatais.

O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo.



Segundo a PRF, a carreta não registrou mortes entre os ocupantes



Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais atuam no local. A rodovia permanece totalmente interditada para o trabalho de perícia e remoção dos veículos.



As autoridades informaram que o atendimento ainda está em andamento e que há dificuldades de comunicação na região por falta de sinal de celular.



A BR-251, conhecida como Rodovia Júlio Garcia, liga o litoral da Bahia à região Centro-Oeste do País, atravessando Minas Gerais.

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