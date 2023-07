Batida entre ônibus e trem em Japeri deixa seis feridos; vídeo

A- A+

Um acidente entre um ônibus e um trem, ocorrido na madrugada desta terça-feira (18), deixou seis feridos em Japeri, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram classificadas como verdes — quando não há ferimentos graves. Elas foram atendidas por agentes da corporação no local da batida.

Segundo informações de testemunhas, o ônibus estava cheio no momento da colisão, ocorrida na Avenida Leni Ferreira. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h47 para o local. Equipes dos quartéis de Paracambi e Seropédica foram mobilizadas.



Segundo a SuperVia, o acidente ocorreu às 4h35 após o coletivo avançar um sinal e colidir com a composição numa passagem de nível regular — que estava com sinalizador e sinais sonoros e visuais funcionando, afirmou a concessionária — nas proximidades da estação Japeri. Em virtude da batida, a extensão Paracambi está suspensa.

"Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea", informou a empresa, em nota.

O informe destacou ainda que "os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente".

