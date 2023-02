Batizada como Sérgio, espanhola descobre aos 26 anos que tem órgãos de mulher

A- A+

Ao iniciar o processo de mudança de sexo, a espanhola Ana Hellen, batizada com o nome de "Sergio", descobriu que era intersexual, uma condição genética em que as pessoas nascem com genitália masculina e feminina e afeta entre 0,05% e 1,7% da população.

Ana, que achava ser um menino transexual, descobriu há dois anos que tem escroto, útero, ovários, trompas de Falópio e clitóris, e os lábios se desenvolvem como um micropênis, segundo ela.

Eu descobri quem eu era quando me disseram que nunca tinha sido Sergio, que eu tinha órgãos de mulher , que eu já era do jeito que eu sentia, disse Ana, que compartilha a sua história nas redes sociais.

Segundo ela, desde os 9 anos achava que ela era mulher. Aos 11 anos, ela sofreu os sintomas da menstruação. Ele tinha um escroto, mas sem testículos.

Já sofri bullying por ser gay, quando poderia ter sido sempre a Ana Hellen desde pequena, tem sido muito difícil para mim, confessa a espanhola ao Telecinco, ao criticar o descaso médico de seu caso.

Ana acredita que viveu enganada há 26 anos:

E como dizer aos 26 que toda a tua vida foi uma mentira. Nunca fui Sérgio, nunca fui homem e sempre fui mulher .

Pílulas anticoncepcionais que sua mãe tomou durante a gravidez podem ter causado a condição genética, de acordo com o NIUS. Seu diagnóstico é de intersexo 46XX, no qual seus cromossomos correspondem aos típicos de mulheres, mas sua genitália externa é típica de um homem.

Isso me fortaleceu , aprendi a amar meu corpo com o que tenho, diz Ana Hellen, que decidiu não sofrer nenhuma intervenção.

Eu amo meu corpo como ele é, isso não faz com que eu me sinta menos mulher, finaliza.

Veja também

brasil Suplentes assumem vagas deixadas por ministros do governo Lula