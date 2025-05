A- A+

Outlet do Bem Bazar beneficente oferece celulares, eletrônicos e perfumes com até 50% de desconto em Jaboatão O evento será realizado em prol da Casa da Esperança, nos dias 7 e 8 de junho

O Outlet do Bem, evento que oferta, com desconto, produtos apreendidos e doados pela Receita Federal, acontece nos dias 7 e 8 de junho, das 10h às 16h, no Buffet Cerimonialle, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A Casa da Esperança, organização não governamental (ONG) com atuação em projetos voltados para a educação infantil, organiza o bazar e será beneficiada com as vendas.

Celulares, perfumes, eletrônicos, itens de pesca, maquiagem e brinquedos estarão à venda com até 50% de desconto, com preços a partir de R$ 5.

Entre os destaques deste ano estão smartphones como Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Samsung Galaxy A34, caixas acústicas JBL e Amazon Echo Dot, aspirador robô Xiaomi, além de perfumes de grandes marcas como Chanel, Carolina Herrera, Calvin Klein, Givenchy, Elie Saab e Giorgio Armani.

Além de doações de itens apreendidos pela Receita Federal, o bazar também contará com algumas outras doações recebidas pela instituição.

O acesso ao bazar será feito por meio de ingressos com horário marcado, à venda antecipadamente por R$ 25 no site Sympla.

Cada dia de realização será dividiso em quatro horários definidos para visitação. Apenas 50 pessoas serão permitidas por horário, com lotes de produtos organizados para garantir equidade entre os turnos:

1º grupo – 10h às 11h20

2º grupo – 11h30 às 12h50

3º grupo – 14h às 15h20

4º grupo – 15h30 às 16h50

As compras serão feitas por CPF, com limites de 1 celular, até 2 eletrônicos e até 5 perfumes por pessoa. Os produtos não possuem nota fiscal nem garantia, e não podem ser testados, trocados ou revendidos.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix, cartão de crédito em até 3x sem juros (parcela mínima de R$ 50) ou até 10x com juros da operadora.

“Este ano celebramos 27 anos de atuação. Todo valor arrecadado será fundamental para mantermos nossos programas educacionais que atendem crianças de 1 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social”, explica Andrezza Limeira, diretora-presidente da ONG.

Serviço

Outlet do Bem – Bazar beneficente da ONG Casa da Esperança

Buffet Cerimonialle – Av. Presidente Kennedy, 4574, Candeias

7 e 8 de junho de 2025

Das 10h às 16h

Ingressos: R$ 25 no Sympla – clique aqui

Formas de pagamento no local: Dinheiro, Pix, Cartão (até 3x sem juros ou até 10x com juros da maquineta)

WhatsApp para dúvidas: (81) 99607.0125



