Bazar da Orquestra Criança Cidadã entra na reta final com descontos e queima de estoque
Ação solidária oferece 15% de desconto em quase todos os produtos e segue arrecadando recursos para projetos sociais
O bazar da Orquestra Criança Cidadã (OCC) entra nos últimos dias de funcionamento com queima de estoque e 15% de desconto em todos os produtos, com exceção de celulares. A iniciativa busca ampliar a arrecadação para a manutenção dos projetos socioculturais da instituição e segue aberta ao público interessado em comprar e contribuir com a causa.
Leia também
• Papai Noel vem de Metrô: campanha alegra crianças e proporciona viagem em trem
• Passaporte Digital forma 300 jovens da Mata Norte em curso de tecnologia
• PRF inicia Operação Rodovida em Pernambuco
Descontos marcam fase final do bazar
Nesta etapa final, o desconto é aplicado diretamente no valor dos itens disponíveis, reforçando a proposta de consumo consciente. Toda a renda arrecadada é destinada às atividades da OCC, que atua na formação musical e cidadã de crianças e jovens.
Variedade de produtos
O público encontra roupas, calçados, mochilas adultas e infantis, além de ursos de pelúcia, perfumes, produtos de beleza e garrafas térmicas. A diversidade de itens permite atender desde necessidades do dia a dia até opções para presentes.
Eletrônicos e itens diversos
Entre os eletrônicos, o bazar oferece caixas de som, fones de ouvido, carregadores, controles de videogame, tablets, roteadores, câmeras de vigilância e projetores. Há ainda acessórios automotivos, produtos para computador, itens de barbearia, lanternas, balanças corporais, artigos de pesca e materiais de construção.
Compra apoia projetos sociais
Além dos preços abaixo do mercado, o bazar se consolida como uma alternativa para quem deseja colaborar com iniciativas sociais por meio da compra de produtos.
SERVIÇO
Bazar da Orquestra Criança Cidadã
* Desconto: 15% em todos os produtos (exceto celulares)
* Objetivo: arrecadação para apoio aos projetos socioculturais da OCC
* Funcionamento: últimos dias da ação solidária
(Informações sobre local e horários devem ser consultadas com a organização)
Com informações da assessoria