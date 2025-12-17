A- A+

Bazar Bazar da Orquestra Criança Cidadã entra na reta final com descontos e queima de estoque Ação solidária oferece 15% de desconto em quase todos os produtos e segue arrecadando recursos para projetos sociais

O bazar da Orquestra Criança Cidadã (OCC) entra nos últimos dias de funcionamento com queima de estoque e 15% de desconto em todos os produtos, com exceção de celulares. A iniciativa busca ampliar a arrecadação para a manutenção dos projetos socioculturais da instituição e segue aberta ao público interessado em comprar e contribuir com a causa.

Descontos marcam fase final do bazar

Nesta etapa final, o desconto é aplicado diretamente no valor dos itens disponíveis, reforçando a proposta de consumo consciente. Toda a renda arrecadada é destinada às atividades da OCC, que atua na formação musical e cidadã de crianças e jovens.

Variedade de produtos

O público encontra roupas, calçados, mochilas adultas e infantis, além de ursos de pelúcia, perfumes, produtos de beleza e garrafas térmicas. A diversidade de itens permite atender desde necessidades do dia a dia até opções para presentes.

Eletrônicos e itens diversos

Entre os eletrônicos, o bazar oferece caixas de som, fones de ouvido, carregadores, controles de videogame, tablets, roteadores, câmeras de vigilância e projetores. Há ainda acessórios automotivos, produtos para computador, itens de barbearia, lanternas, balanças corporais, artigos de pesca e materiais de construção.

Compra apoia projetos sociais

Além dos preços abaixo do mercado, o bazar se consolida como uma alternativa para quem deseja colaborar com iniciativas sociais por meio da compra de produtos.

SERVIÇO



Bazar da Orquestra Criança Cidadã

* Desconto: 15% em todos os produtos (exceto celulares)

* Objetivo: arrecadação para apoio aos projetos socioculturais da OCC

* Funcionamento: últimos dias da ação solidária

(Informações sobre local e horários devem ser consultadas com a organização)

Com informações da assessoria

