Carnaval 2026 Bazar do NACC oferece opções de fantasias, roupas e acessórios para o Carnaval com preço acessível O bazar funciona no primeiro andar da sede da instituição, na Rua do Futuro, no bairro dos Aflitos, de segunda a sexta, das 9h às 17h

Com a proximidade dos festejos de momo, o bazar do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) já está em clima de Carnaval e oferece várias opções, com preços acessíveis, para quem procura por fantasias e acessórios carnavalescos, tanto para adultos quanto para crianças.

O bazar funciona no primeiro andar da sede da instituição, na Rua do Futuro, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A instituição é mantida 100% por meio de doações.

Além disso, o espaço segue recebendo doações de artigos de Carnaval para integrar o acervo disponível para venda do bazar.

Núcleo de Apoio à Criança com Câncer

Há mais de 40 anos, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) oferece a crianças e jovens em tratamento contra o câncer, e aos seus acompanhantes, atendimento nas unidades de saúde da capital pernambucana, disponibilizando alojamento, alimentação, transporte, terapias e todo o apoio necessário para a manutenção e a não interrupção do tratamento oncológico.

Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) e saber como ajudar a instituição, os interessados podem acessar o site: www.nacc.org.br .

