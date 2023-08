A- A+

RECIFE Bazar Pro Bem, que visa a arrecadar fundos para projetos sociais, começa nesta sexta-feira (25) As instituições Rua do Bem, Amor Pet e Fábrica do Bem são impactadas pela ação; veja como contribuir

A 10ª edição do Bazar Pro Bem, ação que visa a arrecadar fundos para projetos sociais, acontece estas sexta-feira (25) e sábado (26), na Casa Zero, no Bairro do Recife, área central da capital. A edição fará contribuições para as instituições Rua do Bem, Amor Pet e Fábrica do Bem a partir da venda de produtos e acessórios a preços acessíveis.

O Bazar Pro Bem é uma inciativa das amigas Mary Berenstein, Ana Lucia Caribé, Karine Berenstein, Helena Ribemboim, Andrea Engelsberg e Sheyla Perman, que, neste ano, se uniram a Fabio Silva, gestor da Casa Zero.



No evento, estarão à venda roupas femininas e masculinas, além de sapatos, bolsas e acessórios, que serão comercializados em preços acessívis, a partir de R$ 30.

“Desde o início, nossa ideia é dar um pouco de amparo a essas pessoas que estão desprotegidas. Resolvemos nos unir e pedir ajuda aos amigos que contribuem com suas doações. São artigos que estão em bom estado de uso e até mesmo outros que foram adquiridos e sequer foram usados. É uma maneira que encontramos de ajudar o próximo e ainda estimularmos a cultura do desapego”, pontuou a voluntária e organizadora do Bazar Pro Bem Mary Berenstein, sobre a ação.

Toda a renda arrecadada na ação será direcionada às três instituições envolvidas.



Em relação ao projeto Rua do Bem, que atende pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, a intenção é assistir com alimentos, que são distribuídos diariamente, e materiais de higiene.

A contribuição para a Amor Pet, que atua no resgate de cães abandonados e em situação de maus tratos, será para materiais para manutenção, assim como para atendimento veterinário, que envolvem castração e outros tratamentos.

Já no apoio à Fábrica do Bem, que atua como consultora na elaboração de projetos de impacto social para empresas, o objetivo será arrecadar fundos para ampliar a rede de alcance da instituição.



Serviço:

10ª edição do Bazar Pro Bem

Quando: sexta (25) e sábado (26)

Horário: das 9 às 20h

Onde: Casa Zero, na rua do Bom Jesus, nº 237, Bairro do Recife.

