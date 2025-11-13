A- A+

AÇÃO SOLIDÁRIA Bazar Pro Bem realiza mais uma edição com renda voltada para os projetos sociais do Amor Pet e Casa A entrada é gratuita, com roupas, acessórios e produtos de marcas famosas disponíveis para compra

Nesta sexta-feira (14), das 8h às 18h, e no sábado (15), das 9 às 17h, o tradicional Bazar Pro Bem realiza mais uma edição na Casa Zero, localizada no bairro do Recife, com o objetivo de arrecadar fundos em benefício dos projetos sociais Amor Pet e Casa Zero. A Casa Zero fica na Rua do Bom Jesus, 237, e o acesso ao Bazar é gratuito.



No local, estarão à venda roupas femininas e masculinas, sapatos, bolsas e acessórios de diversas marcas famosas doadas pelas próprias organizadoras, familiares e amigos que resolveram se desapegar e contribuir com essa iniciativa.

A ação surgiu de uma ideia das amigas Mary Berenstein, Ana Lucia Caribé, Karine Berenstein, Helena Ribemboim, Andrea Engelsberg, Sheyla Perman e Claudia Zisman, que uniram forças com o empreendedor social Fábio Silva, gestor da Casa Zero, e deram início a esse projeto solidário.

O valor total, arrecadado com a venda dos produtos, será revertido para viabilização das ações sociais das duas instituições envolvidas. O Amor ao Pet é um trabalho totalmente voluntário que resgata cães abandonados nas ruas e em situação de maus tratos.

Atualmente, mais de trinta cães são atendidos diretamente com 100% dos cuidados necessários, como manutenção, castração, suporte veterinário, remédios e vacinas. Além disso, o projeto realiza ajudas pontuais das mais diversas, intermediando resgates, doando ração e medicamento, e oferecendo a assistência necessária para esses animais.

A outra instituição beneficiada com as vendas do Bazar será a Casa Zero, projeto liderado pelo fundador e CEO, Fábio Silva. O valor adquirido será revertido para o investimento dos cursos de geração de renda e inclusão produtiva que acontecem na própria Casa Zero.

“Cada peça escolhida é também um gesto de empatia e transformação, é mais do que uma oportunidade de adquirir peças de qualidade e com ótimo preço. Cada compra representa um ato de solidariedade”, ressalta a Co CEO da Rede Muda Mundo, Návila Alencastro.

Dessa maneira, as pessoas que visitarem o Bazar e adquirirem os artigos estarão apoiando esses cursos que têm como missão promover a geração de renda e o fortalecimento da autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Desde o início, nossa idéia é dar um pouco de amparo a essas pessoas que estão desprotegidas. Resolvemos nos unir e pedir ajuda aos amigos que contribuem com suas doações. São artigos que estão em bom estado de uso e até mesmo outros que foram adquiridos e sequer foram usados, é uma maneira que encontramos de ajudar o próximo e ainda estimularmos a cultura do desapego”, revela Mary Berenstein.

As edições presenciais do Bazar Pro Bem já garantiram assistência para várias instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

