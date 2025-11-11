A- A+

Solidariedade Bazar Solidário arrecada fundos e fortalece ações em prol do Hospital Maria Lucinda Evento reúne arte, voluntariado e compromisso social de 11 a 13 de novembro, no Clube Português do Recife, com renda revertida para instituições beneficentes

Entre os dias 11 e 13 de novembro, o Clube Português do Recife, localizado no bairro das Graças, será palco de mais uma edição do Bazar Solidário, iniciativa que une arte, voluntariado e responsabilidade social. O evento acontece das 9h30 às 20h e terá toda a renda revertida para o Hospital Maria Lucinda (HML) e outras instituições parceiras que desenvolvem serviços sociais.

Compromisso coletivo

Nesta edição, o Bazar reunirá 60 expositores, com produtos que vão de roupas e acessórios a artigos de decoração, gastronomia e artesanato. O objetivo é fortalecer ações voltadas à comunidade e incentivar o consumo consciente aliado à solidariedade.

No espaço do Hospital Maria Lucinda, as peças colocadas à venda foram doações recebidas pela unidade ou produzidas por voluntárias que atuam no hospital. Segundo Renata Costa, coordenadora do estande do HML, o trabalho manual das voluntárias representa um elo entre criatividade e solidariedade.

“Algumas utilizam o material arrecadado pelo hospital para confeccionar bolsas, toalhas e panos de prato. Outras produzem com recursos próprios, mas todas compartilham o mesmo propósito: contribuir para que o hospital continue prestando um serviço essencial à população”, afirma.

Impacto social

Durante os três dias de evento, o público poderá adquirir produtos exclusivos e, ao mesmo tempo, apoiar instituições que prestam relevantes serviços à sociedade. Para os organizadores, cada compra representa mais do que um ato de consumo, é uma forma de sustentar projetos que promovem cuidado e esperança.

“Cada compra representa um gesto de solidariedade que se transforma em cuidado, esperança e vidas salvas”, completa Costa.

Tradição de solidariedade

Idealizado pela pedagoga e artesã Salomé Nóbrega, o Bazar Solidário já se consolidou como uma tradição no calendário de fim de ano do Recife. A iniciativa reúne expositores e visitantes em torno de uma causa comum: transformar solidariedade em gestos concretos de apoio às instituições filantrópicas. O evento reforça o valor do engajamento comunitário como instrumento de transformação social, fortalecendo o compromisso coletivo com a saúde e o bem-estar da população.

Serviço

Evento: Bazar Solidário

Data: 11 a 13 de novembro

Horário: 9h30 às 20h

Local: Clube Português do Recife, Bairro das Graças, Recife (PE)

Entrada: Gratuita

Instituições beneficiadas: Hospital Maria Lucinda e entidades parceiras

Com informações da assessoria

