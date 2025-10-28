A- A+

Solidariedade Bazar Solidário do Cáritas NE2 convida público a contribuir em nova edição do projeto Evento ocorre na quinta (30) e sexta-feira (31) na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Centro do Recife

Com um convite para quem quer unir boas compras e solidariedade, a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 realiza mais uma edição do Bazar Solidário, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Nordeste 2), no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, nesta quinta (30) e sexta-feira (31).

O bazar reúne uma ampla variedade de roupas, calçados, acessórios e artigos de utilidade, como copos e garrafas térmicas, com preços acessíveis. Com ingresso simbólico no valor de R$ 5, as inscrições estão disponíveis no Sympla.

O valor arrecadado será revertido integralmente em ajuda às iniciativas solidárias da Cáritas NE2, que atuam na promoção da dignidade humana e da justiça social.

Cada produto adquirido serve como uma contribuição direta para ações sociais que transformam vidas nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

“Participar do Bazar Solidário da Cáritas é vestir a solidariedade. Cada pessoa que contribui ajuda a manter viva a nossa missão de servir com amor, promover a dignidade e semear esperança nos quatro estados do Nordeste onde atuamos”, destaca Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas NE2.

O público poderá escolher entre quatro horários disponíveis: 9h às 10h, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 15h30 às 16h30. Será respeitado um limite de 50 vagas por horário.

“Mais do que um evento, o Bazar Solidário é um encontro de corações generosos. Ele reflete o que é a Cáritas: uma rede de fé e solidariedade que transforma gestos simples em esperança concreta para quem mais precisa”, afirma a secretária.

Serviço

Bazar Solidário - Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2

Quando: 30 e 31 de outubro (quinta e sexta-feira)

Horários: 9h às 10h | 10h30 às 11h30 | 14h às 15h | 15h30 às 16h30

Local: Sede da CNBB NE2 – Rua Dom Bosco, 908, Boa Vista, Recife

Entrada: R$ 5 (valor simbólico)

Inscrições: Sympla

Veja também