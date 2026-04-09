Bazar Solidário da Cáritas Brasileira NE2 promove consumo consciente e solidariedade no Recife
Edição ocorre na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Boa Vista, área central da capital
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 realiza mais uma edição do Bazar Solidário nos dias 16 e 17 de abril, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.
A iniciativa pretende unir solidariedade, sustentabilidade e acesso a produtos de qualidade com preços acessíveis, com entrada no valor simbólico de R$ 5.
Durante o bazar, o público terá acesso a uma grande variedade de produtos novos, incluindo roupas masculinas, femininas e infantis, vestidos, blusas, saias, além de calçados e bolsas.
A proposta é incentivar o consumo consciente, ao mesmo tempo em que arrecada recursos para apoiar ações sociais desenvolvidas pela instituição.
Para garantir organização e conforto aos participantes, o acesso será dividido por horários, com limite de até 50 pessoas por turno, respeitando a ordem de chegada.
Os horários disponíveis são durante a manhã, das 09h às 10h e 10h30 às 11h30, e no turno da tarde, das 13h30 às 14h30, das 15h às 16h e das 16h30 às 17h30.
Serviço
Bazar Solidário Cáritas Brasileira Nordeste 2
Quando: 16 e 17 de abril de 2026 (quinta e sexta-feira)
Onde: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) - Rua Dom Bosco, 908, Boa Vista- Recife
Horários: Pela manhã: 09h às 10h e 10h30 às 11h30, no turno da tarde: das 13h30 às 14h30; das 15h às 16h e das 16h30 às 17h30.